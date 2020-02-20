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إقبال كبير على مبادرة الرئيس السيسى لدعم صحة المرأة بالغربية (صور)

الخميس، 20 فبراير 2020 03:25 م
إقبال كبير على مبادرة الرئيس السيسى لدعم صحة المرأة بالغربية (صور) الكشف الطبي
الغربية – عادل ضرة

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شهدت الوحدات الصحية والمستشفيات بمحافظة الغربية، إقبال كبير من السيدات على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100مليون صحة لدعم صحة المرأة، للتوعية ضد عوامل الخطورة والكشف المبكر والمتابعة والعلاج لمرض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة والصحة الانجابية و سرطان لجميع السيدات المصريات فوق 18 عام من خلال الرقم القومى.

 

وقامت إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالغربية، بقيادة الدكتورة أمنيه منصور تحت إشراف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتوزيع 335 فرقه على الوحدات الصحية الأولية والمستشفيات العامة لتوقيع الكشف الطبي على السيدات، وتحويل اللاتي يثبت إصابتها بالأمراض للمستشفيات العامة لتلقى العلاج

 

من جانبه قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ان كل فرقه تضم طبيبه وأخصائي تمريض ورائده صحيه ومدخل بيانات وتم توزيع الأجهزة والمستلزمات الخاصة بالكشف المبكر على أورام الثدي ومتابعه امراض السكر والضغط وتسجيل اسماء السيدات على السيستم بالرقم القومي، وتحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض للمستشفيات للمتابعة وتلقى العلاج.

 

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد اعلنت عن الانتهاء من فحص 4 ملايين و 735ألفًا و67 امرأة مصرية، بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، بمرحلتيها الأولى والثانية، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2019.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فحص مليونين و476 ألفًا و942 امرأة بالمرحلة الثانية من المبادرة التي انطلقت في شهر نوفمبر الماضي بمحافظات (القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر)

 

وقال "مجاهد" إن المبادرة مستدامة وذلك منذ إطلاقها بمرحلتيها الأولى والثانية وتستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتشمل التوعية بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والحياة الصحية، والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطرق الفحص الذاتي للثدي.

 

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