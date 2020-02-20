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إصابة شخصين فى انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الإقليمى بالشرقية

الخميس، 20 فبراير 2020 11:59 ص
إصابة شخصين فى انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الإقليمى بالشرقية إسعاف - ارشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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أصيب شخصين بجروح قطعية واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر انقلاب سيارة نقل بالمقطورة أعلي الطريق الإقليمى بجوار قرية حفنا دائرة مركز بلبيس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار نيابة مركز بلبيس العامة للتحقيق، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث ناحية الطريق الإقليمي، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، وبالفحص تبين إصابة " أحمد ع ع" 35 سنة مقيم تل حوين بكسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، و" لطفي ر م" 43 سنة مقيم تل حوين مصاب بكدمات وسحجات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهما إلى المستشفى العام لتلقى العلاج، وقامت الأجهزة الأمنية وضباط المرور برفع أثار الحادث من علي جانبى الطريق وتسير الحركة المرورية أمام السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية  بمركز شرطة الزقازيق، تلقت بلاغا بوقوع حادث أسفر كوبري بردين العلوي دائرة مركز شرطة الزقازيق، وأنتقل العميد عبد الله فليفل، مأمور مركز شرطة الزقازيق،  والمقدم أحمد متولي، رئيس مباحث مركز الزقازيق إلي موقع البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة محملة بكمية كبيرة من الدقيق نتيجة اختلال عجلة القيادة، فيما وتوجهت قوة من إدارة مرور الشرقية، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام السيارات، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وفي سياق متصل، تلقي العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، إخطار يفيد وقوع حاجث تصادم بموقف النقل، بين سيارة ودراجة بخارية دائرة مركز بلبيس، وأسفر الحادث عن إصابة مواطن وتم نقله لمستشفي بلبيس العام لتلقي العلاج.

 

 

 

 

 

 


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