إصابة شخصان إثر انفجار أسطوانة بوتجاز داخل شقة بالهرم

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخصان إثر انفجار أسطوانة بوتجاز داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، وانتقل رجال الحماية المدنية الى المكان، وتمت السيطرة على الحريق، فيما قام رجال الأسعاف بنقل المصابين بواسطة سيارة الى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية.

تلقت شرطة نجدة الجيزة، بلاغاً مساء اليوم الخميس، بلاغا يفيد بإنفجار إسطوانة غاز بأحد الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وبإنتقال قوات الحماية المدنية تبين إنفجار إسطوانة غاز صغيرة "محلية الصنع" أسفرت عن سقوط جزء من أحد جدران الشقة وجزء من شرفتها وإصابة إثنين من المقيمين بها وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.