أشهر معارك لاعبى الأهلى والزمالك فى ساحات المحاكم قبل مباراة السوبر

كتب كريم صبحى

لم يسلم نجوم الأهلى والزمالك، من الوقوف داخل ساحات المحاكم وأقسام الشرطة، سواء كانوا جناة أو مجنى عليهم، ويرصد "اليوم السابع" عددا من القضايا الخاصة بهم قبل مباراة السوبر التى تجمع بين الأهلى والزمالك مساء اليوم الخميس فى دولة الإمارات.

بشير التابعى

التابعى

يعتبر بشير التابعى لاعب الزمالك السابق، من أشهر اللاعبين الذين زاروا المحاكم وأقسام الشرطة، حيث تم اتهامه من قبل فى قضية قتل خطأ، بعدما صدم شابا بسيارته أثناء عبوره الطريق بمنطقة التجمع الخامس، وأمرت النيابة وقتها بإخلاء سبيله، بعدما وجهت له تهمة القتل الخطأ، كما تم القبض عليه فى واقعة أخرى بتهمة التعدى بالضرب على مدير نادى فى منطقة التجمع الخميس فى مشاجرة، وأمرت النيابة بحبسه قبل أن تخلى سبيله.

حسام حسن

كان لحسام حسن نجم منتخب مصر والأهلى والزمالك، نصيب فى زيارة "التخشيبة"، بعدما قررت نيابة الإسماعيلية حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى بالضرب على مصور مديرية أمن الإسماعيلية وتحطيم الكاميرا الخاصة به.

محمود كهربا

كهربا

وكانت نيابة مصر القديمة قد حققت فى البلاغ المقدم من المذيعة سارة خليفة، ضد زوجها السابق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق والأهلى الحالى، تتهمه فيه بتبديد منقولات الزوجية، واستدعت النيابة المذيعة سارة خليفة للاستماع لأقوالها واتهامها لزوجها بتبديد منقولات عش الزوجية.

وكشفت المستندات التى حصل عليها "اليوم السابع"، ومنها ورقة بتوقيع محمود كهربا على كل المنقولات فى شقة الزوجية، منها شبكة ذهبية بقيمة 200 ألف جنيه، كما كشفت المستندات أنه تزوج من المذيعة سارة خليفة فى شهر يونيو عام 2016 وهى الفترة التى احترف فيها كهربا فى نادى أهلى جدة السعودى وشهد على زواجهما مهندس صديق كهربا.

أحمد حمودى



حمودى

كما تلقى أحمد حمودى لاعب الأهلى والزمالك السابق صدمة قوية بعدما قضت محكمة جنح بندر دمياط، بمعاقبته بالحبس 3 سنوات، وكفالة 2000 جنيه، بسبب إصداره إيصال أمانة لأحد وكلاء اللاعبين بقيمة 500 ألف جنيه.

عمرو زكى



عمرو زكى

عمرو زكى مهاجم الزمالك والمنتخب المصرى السابق، تعرض لعقوبة الحبس، حيث قضت محكمة جنح قسم أول المنصورة، بمعاقبته بالحبس عامين وكفالة 200 جنيه بتهمة تبديد أقامتها مطلقته، قبل أن يتصالح مع طليقته من أجل تجنب السجن.

عماد متعب



متعب

كان عماد متعب على موعد مع الوقوف أمام منصة القضاء، بعدما قضت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، حكما نهائيا بحبس متعب 3 أشهر مع الإيقاف بتهمة التعدى بالضرب على أمين شرطة، بمنطقة التجمع الخامش عقب نشوب مشاجرة بينهما.