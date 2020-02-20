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أسهم أوروبا تتراجع مع تقييم المستثمرين مخاطر الفيروس

الخميس، 20 فبراير 2020 11:02 ص
أسهم أوروبا تتراجع مع تقييم المستثمرين مخاطر الفيروس أسهم أوروبا
رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية عن مستويات قياسية مرتفعة اليوم الخميس، حيث أجج ارتفاع في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية المخاوف بعد أن خلص بحث إلى أن الفيروس شديد العدوى على نحو أكبر مما كان يعتقد في السابق.

وطُلب من سكان مدينة دايجو في كوريا الجنوبية ملازمة منازلهم بعد أن قاد تتبع مصدر 23 إصابة جديدة بالفيروس إلى قداسات كنسية في المدينة.

وأوقدت الأنباء شرارة القلق من التداعيات العالمية للوباء، حتى مع إعلان الصين عن تراجع حاد في عدد الإصابات الجديدة.

وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2%، بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في الجلسة السابقة توقعا لمزيد من التدخل من البنك المركزي الصيني.

وخفض البنك سعر الإقراض الرئيسي اليوم، لكن المخاوف الأوسع حيال أثر الفيروس سريع الانتشار على الشركات أفضت إلى تراجع أسواق الأسهم.

ونزل سهم إير فرانس-كيه.ال.إم 3.2 % بعد أن انضمت إلى قائمة متنامية من الشركات المحذرة من تعطيلات بسبب الفيروس.

وتذيل سهم إليكتا السويدية لصناعة معدات العلاج الإشعاعي قائمة الأداء على ستوكس 600 بعد أن جاء نمو أرباح التشغيل الفصلية دون التقديرات مع تراجع طلبيات التوريد الجديدة بالولايات المتحدة.


الأسهم الأوروبية

فيروس كورونا

كوريا الجنوبية

البنك المركزي الصيني

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