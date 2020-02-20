وأشارت الحكومة الأسترالية - في بيان - إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي لا يزال مرتفعا، إلا أنه يتباطأ في الأماكن الأخرى.

وأضافت "نحن بحاجة لأن نراقب ما إذا كان هذا الاتجاه الإيجابي سيستمر مع عودة الناس لأعمالهم بعد الإجازات".

وأوضحت أن النهج الذي تعاملت به الحكومة في احتواء تفشي المرض في أستراليا ما زال ناجحا، وأن عدد الحالات المصابة يبقى عند 15 حالة.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - أنها تلقت تقارير عن 394 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و114 حالة وفاة أمس، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 74675 والوفيات إلى 2121.