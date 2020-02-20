أخبار المحافظات اليوم.. إلغاء حفل لـ"حسن شاكوش" بالإسكندرية

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الخميس، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

المهن الموسيقية بالإسكندرية تقرر إلغاء حفل لـ"حسن شاكوش"

قررت النقابة الفرعية المهن الموسيقية بمحافظة الإسكندرية، إلغاء حفل لحسن شاكوش، صاحب أغنية "بنت الجيران" والذى كان من المقرر إقامته بالإسكندرية، وذلك تنفيذا لقرار النقابة العامة برئاسة هانى شاكر، بمنع مغنى المهرجات من الغناء وإحياء حفلات أو الحصول على تصاريح بالغناء.

وأعلن علاء مرضى، نقيب المهن الموسيقية بالإسكندرية، أن النقابة قد رفضت طلبا تقدمت به إحدى المنشآت السياحية لإقامة حفل لمغنى المهرجانات حسن شاكوش بالإسكندرية، حيث كان من المقرر إقامة الحفل فى 28 فبراير الجارى، وتقدمت المنشأة السياحية للحصول على موافقة بإقامة الحفل والتصريح الخاص بذلك إلا أن نقابة المهن الموسيقية بالإسكندرية رفضت الطلب.

فصل 15 طالبا بـ أسنيت الثانوية بسبب مشاجرة بالتخت والألواح الخشبية فى القليوبية



طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

قررت لجنة الشئون القانونية المشكلة من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وإدارة كفر شكر التعليمية، لفحص مشاجرة نشبت بين مجموعة من الطلاب بمدرسة أسنيت الثانوية المشتركة، وأسفرت عن إصابة طالب بإصابات بالغة ونقله للمستشفي وإصابة اخرين بإصابات مختلفة، فصل 15 طالبا من طرفي المشاجرة من طلاب الصف الثاني الثانوي لمدة 15 يوما تبدأ من اليوم.

وكان خالد جرامون مدير إدارة كفر شكر التعليمية، قد تراس فريق كامل مكون من التوجيه المالى والإدارى والأمن والشئون القانونية والمتابعة والتعليم الثانوى لمتابعة المدرسة حيث حضر طابور الصباح وسط الطلاب وقام بتحية العلم مع الطلبة والطالبات.

مشروعان لتخزين الغلال على أرض محافظة الشرقية بتكلفة 459 مليون جنيه

علي أرض محافظة الشرقية نفذت الحكومة مشروعين من المشروعات العملاقة الكبري لحفظ الغلال، والقضاء على الشون الترابية وسوء تخزين القمح وتقليل نسبة الفاقد من الحبوب المخزنة لتعرضها للتلف بسبب العوامل الجوية حفاظاً على تلك السلعة الاستراتيجية، وبلغت تكلفة المشروعين 459 مليون جنيه، فيما تم الانتهاء من المشروع الأول "صوامع غلال صان الحجر" وحاليا تجرى مرحلة البحث التجريبي لبدء تشغيله، فيما بلغت نسبة الإنجاز فى المشروع العملاق الثاني "صوامع غلال الكسارة" 80% ومن المقرر الانتهاء من المشروع وتسلميه في أبريل المقبل.

انطلاق أكبر تنافس في تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية غدا

تنطلق غدا الجمعة على أرض مضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ، فعاليات مهرجان سباق شرم الشيخ التنشيطى الرابع، من سلسلة سباقات الهجن بدعم اتحاد الهجن الإماراتى، وثانى سباق خلال هذا العام فى مدينة شرم الشيخ .

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق أن 1030 مطية وهى هجن السباقات، تم الانتهاء من تسجيلها لتشارك فى أكبر تنافس من نوعه فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر. وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن كافة التجهيزات تمت وفى انتظار انطلاقة الأشواط رسميا وعددها 30 شوطا، مقسمة على مدار 3 أيّام تبدأ صباح الجمعة وتنتهى ظهر الأحد . وينظم السباق الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء على أرض مضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ .

وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المحكمة الاقتصادية

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية بعد تطويرها، بحضور المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وعقب افتتاح المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، توجه وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية، لتفقد محكمة الاستئناف بالمحافظة، ثم توجه وزير العدل إلى محافظة بورسعيد، لتفقد الشهر العقارى داخل الديوان العام وأعمال تطوير المحكمة.

تفعيل خدمة الشباك الواحد لدعم ذوى الاحتياجات فى الأقصر



المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر

صرح مصطفى الناظر نائب رئيس اتحاد معاقي محافظة الأقصر، بأنه تم الحصول على عدة موافقات وخطوات ناجحة مؤخرًا بدعم المسئولين بمحافظة الأقصر لدعم أصحاب الهمم برعاية اتحاد معاقى الأقصر، وأبرزها موافقة مسئولي مديرية الأمن على دعم ذوي الإعاقة المترددين على سجل مدني العوامية تحديدًا، وذلك بالموافقة على تفعيل سياسة الشباك الواحد بالسجل المدنى بالعوامية الخاص بذوي الإعاقة، حيث جاءت تلك الخطوة عقب لقائهم مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وموافقته على مطالبهم بتخفيف طوابير الانتظار بالسجل المدنى عليهم لشدة الازدحام وتخصيص شباك خاص بذوي الإعاقة وهو ما تم بالفعل.