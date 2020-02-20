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أخبار البورصة اليوم الخميس 20-2-2020

الخميس، 20 فبراير 2020 10:00 م
أخبار البورصة اليوم الخميس 20-2-2020 البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 20-2-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، للجلسة الثانية على التوالى، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.639 مليار جنيه.

 

البورصة تربح 1.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، للجلسة الثانية على التوالى، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.639 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 174.6 مليون ورقة مالية بقيمة 698.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.4 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.49% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.72%، والعرب على 16.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.40% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.59%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 32.2 مليون جنيه، 24.5 مليون جنيه، 689.7 ألف جنيه، 180.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 129.1 مليون جنيه، 36.5 مليون جنيه، على التوالي.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 13720 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1871 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 15664 نقطة، واستقر مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى عند مستوى 5105 نقطة.
  
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1364 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 615 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 86 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

 

الحديد والصلب

أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، أنها بصدد التوقيع على تسوية مع شركة الغاز لسداد المديونية البالغة 3.6 مليار جنيه، في ضوء البروتوكول الموقع أمس لتسوية المديونيات الواقعة على الشركات التابعة لشركة الصناعات المعدنية لصالح الشركات الموردة للطاقة (الكهرباء والغاز).
 
وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أنه تم تقييم قطعتى أرض مملوكة للشركة لسداد المديونية وجارى الترتيب لذلك خلال أيام، على أن تقوم الشركة بالإفصاح فور التوقيع على التسوية المشار إليها.
 
وقررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الحديد والصلب المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وذلك قبل الإعلان عن الحدث الجوهري المعلن في تمام الساعة 13:14:50.
 

حملة البورصة

تفاعل عدد كبير من المواطنين مع الحملة الإعلانية الضخمة التى أطلقتها البورصة المصرية يوم الاثنين الماضى، لتشجيع الاستثمار بالبورصة من خلال رفع وعى المواطنين بكيفية الاستثمار بسوق المال، والعائد من ذلك، وبثت الحملة بعدد من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية تحت شعار "ماتفوتش البورصة..معاك سهم..تبقى شريك". 
 
وتلقت البورصة، استفسارات عديدة من مواطنين بالمحافظات على رأسها المنوفية والغربية والشرقية على الخط الساخن 15221، الذى خصصته إدارة البورصة لتلقى تساؤلات المواطنين عن كيفية الاستثمار بسوق المال والعائد من ذلك.
 
ويجيب مسئولو البورصة على استفسارات المواطنين، المتعلقة بالتوعية بالبورصة وهى سوق منظم لبيع وشراء الأوراق المالية وهى (الأسهم - السندات - وثائق صناديق المؤشر المتداولة - وثائق صناديق الاستثمار المتداولة)، ويؤكدون أن البيع والشراء يكون في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
 
 
 

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