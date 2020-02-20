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أحد متابعى ساويرس: ممكن أصحى ألاقيك مطلع أمى تحج..ورجل الأعمال: شرط تدعيلى

الخميس، 20 فبراير 2020 01:14 م
أحد متابعى ساويرس: ممكن أصحى ألاقيك مطلع أمى تحج..ورجل الأعمال: شرط تدعيلى نجيب ساويرس
كتب خالد إبراهيم

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طالب شاب من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، من رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن يساعده فى أن تحج والدته بيت الله الحرام، حيث كتب له الشاب والذى يدعى سيف رحيم "هل طيب ممكن أصحا فى يوم ألاقى ساويرس مطلع أمى حجة".

وربما لم يتوقع الشاب أن يقوم ساويرس بالرد عليه، بل والموافقة على المساعدة في سفر والدته إلى الأرضى السعودية لأداء مناسك الحج، حيث رد عليه موافقا بخفة دم "بشرط تدعيلى هناك".

نجيب ساويرس على تويتر
نجيب ساويرس على تويتر

 

التعليقات جاءت على "تغريدة" نجيب ساويرس، مشيدة بما قام به، والأعمال الخيرية التي يقوم بها، وأن ساهم فى سفر امرأة لتقوم بالحج، فقال له أحد المتابعين "أصيل يابن مصر"، وآخر دعا له " ربنا يديم المحبة بين كل الناس ويبعد عنا أصحاب القلوب السودة"، وقال ثالث " تصرف راقي و جدع من ابن البلد الأصيل"

يذكر أن ساويرس رئيس مجلس إدارة "لامارشا القابضة" للتعدين عن الذهب، قد كشف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتقدم للمشاركة في المزايدة العالمية التي ستطرحها وزارة البترول والثروة المعدنية للبحث والتنقيب عن الذهب خلال الفترة القادمة .

وأكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه لا توجد حاليا أي مفاوضات مع شركة سنتامين الاسترالية المالكة لمنجم السكري للذهب للاستحواذ أسهمها.

 

 

 


نجيب ساويرس

رجال اعمال

الحج

عمرة

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد كمال نوح

ابن باد اصيل

مفبش كلام يتقال عن هذا الرجل الخير غبر ابن بلد اصيل وحتى لو لم بساعد هذه السيدة على تحقيق حلمها بحج بيت الله الحرام فيكفى روحه ورده على تويتة ابنها .ولا نملك الا الدعاء له بدوام التوفيق والنجاح .وتحيا مصر بشعبها الواحد بمسلميها ومسيحييها .

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