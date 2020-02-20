آثار أبوسمبل تنظم معسكر توعية سياحية لـ 21 طالب وطالبة استعدادا لتعامد الشمس

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

نظمت منطقة آثار أبوسمبل بمحافظة أسوان، تحت إشراف الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام منطقة آثار اسوان والنوبة، مبادرة بعنوان "تنمية الوعى السياحى والحفاظ على التراث، بالتعاون مع مجمع إعلام أبوسمبل التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وقصر ثقافة أبوسمبل، بالإضافة إلى مركز شباب أبوسمبل.

أكد الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبوسمبل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المباردة الهدف تستمر على مدار 4 أيام على هامش الاستعدادات الجارية لمهرجان تعامد الشمس على قدس الأقداس بأبوسمبل، موضحا أن المبادرة يشارك فيها 21 طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية من أبناء مدينة أبوسمبل، وتشمل ندوات توعية وبرامج تثقيف ويتخلل المبادرة معسكر تجميل وتشجير منطقة معبد أبوسمبل، بجانب تقديم عروض فنية.

وقال "مسعود"، إن المبادرة تشمل إقامة معسكر تجميل وتشجير للمنطقة الأثرية بأبوسمبل، فى إطار الاستعدادات الجارية لمهرجان تعامد الشمس 22 فبراير الجارى، مضيفا أن المشاركين قاموا برفع أعلام "مصر وأسوان" فى مداخل ومخارج المنطقة وشاركوا فى غرس الأشجار وتهذيب البعض الآخر منها لتجميل المنطقة الأثرية أمام الزوار ضيوف المعبد.

وأضاف سامح فتحى الطاهر، مدير مجمع استعلامات أبوسمبل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة تناولت ندوات توعية وتعريف بتاريخ مدينة أبوسمبل والمنطقة الأثرية، بجانب قيمة المشاركة المجتمعية وتفعيل دورها فى مدينة أبوسمبل السياحية حتى تنعكس هذه الصورة الإيجابية على زائرى المدينة من مختلف جنسيات العالم.

وأشار الطاهر، إلى أن توعية المشاركين فى المبادرة تضمنت تعريفهم بقيمة وتاريخ إنقاذ معابد النوبة وإبراز عدد من الشخصيات الذين كان لهم الدور البارز فى إظهار الشكل الجمالى لمدينة أبوسمبل الحالية بعد ان تركزا بصمة وأثر لهذا المكان العريق، لافتا إلى ان هذه التوعية تهدف لغرس روح الانتماء والولاء لمدينتهم السياحية أبوسمبل والتى تحتفل كل عام بإحياء ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بأبوسمبل 22 فبراير / أكتوبر من كل عام.