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مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يفتتح نقطه شرطة محلة حسن.. صور

الأحد، 02 فبراير 2020 08:57 م
مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يفتتح نقطه شرطة محلة حسن.. صور جانب من الافتتاح فى الغربية
الغربية مصطفى عادل

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افتتح اللواء طارق حسونه، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، نقطة شرطة محلة حسن التابعة لمركز شرطة المحلة، على مساحة 600 متر وتخدم 5 قرى و24 عزبة بنطاق الوحدة المحلية لقرية محلة حسن، بحضور اللواء مجدى عوض مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة وسمنود، والعميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، وعدد من القيادات الأمنية بالمحلة.

وأعرب الأهالى عن شكرهم لموافقة وزير الداخلية على إنشاء نقطة شرطة بالقرية، والتى يتبعها 4 قرى و24 عزبة ويسكنها أكثر من 50 ألف نسمة.

وتفقد مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا ومدير أمن الغربية النقطة، وشددا على القوات باليقظة وفرض السيطرة الأمنية، لمواجهة الجريمة بشتى صورها.

يذكر أن أهالى القرية قد تقدموا بطلب للواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية الأسبق منذ 4 سنوات وتم الموافقة مؤخرا على إنشاء نقطة شرطة لخدمة 5 قرى و24 عزبة.

وكان اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، قد تفقد شوارع مدينة المحلة سيرا على الأقدام للوقوف على الحالة الأمنية، وانتشار القوات بشوارع المدينة، رافقه اللواء مجدى عوض مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة، والعميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، والعميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، والعقيد حسام الخشن مأمور قسم أول المحلة.وبدأ مدير الأمن جولته من أمام التمركز الأمنى بميدان الشون، وشدد عليهم باليقظة أثناء الخدمة، وتوسيع دائرة الاشتباه، وارتداء الصديرى الواقى أثناء الخدمة، واستأنف مدير الأمن جولته مترجلا حتى ميدان البندر ومجلس مدينة المحلة.

مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يفتتح نقطه شرطة محلة حسن (1)
مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يفتتح نقطه شرطة محلة حسن 
 
مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يفتتح نقطه شرطة محلة حسن (2)
مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يفتتح نقطه شرطة محلة حسن 
 
مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يفتتح نقطه شرطة محلة حسن (3)
مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يفتتح نقطه شرطة محلة حسن 
 
مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يفتتح نقطه شرطة محلة حسن (4)
مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يفتتح نقطه شرطة محلة حسن

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المحلة

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