سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 08:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

الأحد، 02 فبراير 2020 08:27 م
مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك مارك
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس شبكة "فيسبوك" مارك زوكيربرج إنه يفتخر بيهوديته، مؤكداً أنه أصبح أكثر تدينياً ويقيم الشعائر الدينية خلال الفترة الأخيرة لأكثر من أى وقت مضى.

 

ونقلت صحيفة " يسرائيل هيوم" المقربة من الحكومة الإسرائيلية عن "مارك" تصريحاته على هامش لقاء أجراه بولاية "يوتا" قوله أنه أصبح متدينياً بعدما أصبح أباً، حيث لجأ إلى الله عقب القضايا المرفوعة على موقعه الذى أسسه منذ قرابة 16عاماً تقريبا، والتحديات التى واجهت موقعه.

وأوضحت الصحيفة أنه نادراً ما يكشف "مارك" عن ميوله الدينية وعن ديانته حيث ينتمى لأبوين يهوديين، ودائما ما يقول أن الدين مسألة شخصية، لكن الأهم أن نعيش فى عالم مليء بالديمقراطية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن "مارك" ربما لا يريد أن يظهر منحازاً لديانة معينة، لكنه كشف عن أنه أصبح متديناً خلال الفترة الماضية.

 

ونشرت الصحيفة مقتطفات من الحوار وهو ممسكاً بالبوق اليهودى المستخدم للإعلان عن الأعياد والصلوات اليهودية.

 

 

 


مارك زوكيربرج

فيس بوك

الولايات المتحدة

ديانة مارك زوكيربرج

مؤسس فيس بوك

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد تصميم موقع فيس بوك الجديد الشبيه بتويتر

الأحد، 02 فبراير 2020 03:02 م

فيديو.. بلاش صور لولادك.. 7 حاجات أوعى تعملها على فيس بوك

السبت، 01 فبراير 2020 12:00 م

فيس بوك يتخذ إجراءات صارمة ضد المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا

الجمعة، 31 يناير 2020 06:00 م

"فيس بوك" يدفع 550 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية لصالح المستخدمين

الخميس، 30 يناير 2020 05:02 م

فيس بوك تحذر من تباطؤ نمو الإيرادات.. وتكاليف الشركة تواصل الارتفاع

الخميس، 30 يناير 2020 04:00 م

جاى باريك نائب رئيس قطاع الهندسة يغادر فيس بوك.. اعرف التفاصيل

الخميس، 30 يناير 2020 01:00 ص

حرب التربيطات تشتعل فى نقابة المحامين..موجة ترشيحات لعضوية المجلس تجتاح الـ"فيس بوك"..مرتضى منصور يفاجئ الجميع بالترشح لمنصب النقيب..وجبهة الإصلاح النقابى تدفع برجائى عطية..وإلياس:الآن يجب التوحد لمصلحة النقابة

الأربعاء، 29 يناير 2020 10:46 ص

فيس بوك وجوجل وتويتر يتعاونون لوقف تداول المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا

الثلاثاء، 28 يناير 2020 10:00 م

فيس بوك يطلق أداة تتيح للمستخدمين حذف كافة بياناتهم المستخدمة بالإعلانات

الثلاثاء، 28 يناير 2020 08:00 م

فيس بوك يطلب من موظفيه تأجيل السفر للصين خوفا من كورونا

الثلاثاء، 28 يناير 2020 11:07 ص

فيس بوك يختبر بصمة الوجه لحماية حسابك على ماسنجر

الثلاثاء، 28 يناير 2020 08:00 ص

فيس بوك تلقي باللوم على أبل في اختراق هاتف جيف بيزوس..اعرف التفاصيل

الإثنين، 27 يناير 2020 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

فيديو معلوماتى.. أسلحة التعليم لمواجهة فيروس كورونا فى المدارس

فيديو معلوماتى.. أسلحة التعليم لمواجهة فيروس كورونا فى المدارس

ماذا فعل كاف فى اقتحام مبارياته قبل واقعة الهلال ضد الأهلى؟.. فيديو

ماذا فعل كاف فى اقتحام مبارياته قبل واقعة الهلال ضد الأهلى؟.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة