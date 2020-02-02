كل ما تريد معرفته عن تصنيع السيارات الكهربائية وأسعارها

كتب عبد الحليم سالم

منذ عودة شركة النصر للسيارات، من التصفية إلى الحياة مرة أخرى، والحكومة تتخذ العديد من الإجراءات لإعادة حلم تصنيع سيارة مصرية 100%. خاصة السيارات الكهربائية،حيث تهدف الحكومة لتنصعي نحو 25 ألف سيارة سنويا وتبدأ الأسعار من 78 ألف جنيه تعرف على مراحل التصنيع فى 10 نقاط .

1 - وزارة قطاع الأعمال اتفقت مع دونج فينج الصينية لتصنيع سيارة ركوب كهربائية بشركة النصر للسيارات.

2 – سيتم توقيع العقود بمجرد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والفنية بين الطرفين .

3 – وفد الشركة الصينية زار شركة النصر للسيارات ، كما زار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الصين لهذا الغرض.

4 - جارى إعداد دراسة جيدة لموضوع الشحن الكهربائى ، قبل إطلاق السيارات الكهربائية واماكن بناء محطات الشحن .

5 - ستقوم وزارة الكهرباء بإنشاء 1000 محطة شحن سريع سنويًا بقدرة 50 كيلووات الفترة 3 سنوات على الأقل .

6 - سيتم مراعاة حاجة سيارات التاكسى إلى محطات للشحن البطيء، مع وجود حزمة من المحفزات المقترحة لإنتاج السيارات الكهربائية .

7 – سيتم تقديم محفزات منها إطلاق برنامج على غرار مشروع إحلال التاكسى الأبيض محل الأسود بواقع 11 ألف سيارة.

8 - من تلك المحفزات إلزام الجهات الحكومية بإحلال 5% سنويًا من أسطول السيارات 7 آلاف سيارة.

9 - سيتم منح دعم للمستثمرين لأول 100 ألف سيارة كهربائية مصنعة محليًا لمرة واحدة بقيمة 50 ألف جنيه للسيارة بشروط.

10 – سيتم انتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية سنويا.