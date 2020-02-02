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كل ما تريد معرفته عن تصنيع السيارات الكهربائية وأسعارها

الأحد، 02 فبراير 2020 05:00 ص
كل ما تريد معرفته عن تصنيع السيارات الكهربائية وأسعارها سيارة كهربائية- ارشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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منذ عودة شركة النصر للسيارات، من التصفية إلى الحياة مرة أخرى، والحكومة تتخذ العديد من الإجراءات لإعادة حلم تصنيع سيارة مصرية 100%. خاصة السيارات الكهربائية،حيث تهدف الحكومة لتنصعي نحو 25 ألف سيارة سنويا وتبدأ الأسعار من 78 ألف جنيه  تعرف على مراحل التصنيع فى 10 نقاط .
 
1 - وزارة قطاع الأعمال اتفقت مع  دونج فينج الصينية لتصنيع سيارة ركوب كهربائية بشركة النصر للسيارات. 
2 – سيتم  توقيع العقود بمجرد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والفنية بين الطرفين .
3 –  وفد الشركة الصينية زار شركة النصر للسيارات ، كما زار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام  الصين لهذا الغرض.
4 -    جارى إعداد دراسة جيدة لموضوع الشحن الكهربائى ، قبل إطلاق السيارات الكهربائية واماكن بناء محطات الشحن .
5  - ستقوم وزارة الكهرباء بإنشاء 1000 محطة شحن سريع سنويًا بقدرة 50 كيلووات الفترة 3 سنوات على الأقل  .
6 -  سيتم مراعاة حاجة سيارات التاكسى إلى محطات للشحن البطيء، مع وجود حزمة من المحفزات المقترحة لإنتاج السيارات الكهربائية  .
7 – سيتم تقديم محفزات منها إطلاق برنامج على غرار مشروع إحلال التاكسى الأبيض محل الأسود  بواقع 11 ألف سيارة.
8 -  من  تلك المحفزات إلزام الجهات الحكومية بإحلال 5% سنويًا من أسطول السيارات   7 آلاف سيارة.
9 - سيتم منح دعم للمستثمرين لأول 100 ألف سيارة كهربائية مصنعة محليًا لمرة واحدة بقيمة 50 ألف جنيه للسيارة بشروط.  
10 – سيتم انتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية سنويا.  
 

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