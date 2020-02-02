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غدا.. جنازة خالد بشارة الرئيس التنفيذى لأوراسكوم بكنيسة كليوباترا

الأحد، 02 فبراير 2020 06:00 ص
غدا.. جنازة خالد بشارة الرئيس التنفيذى لأوراسكوم بكنيسة كليوباترا خالد بشارة
كتبت هبة السيد

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تقام غدا الإثنين  مراسم جنازة الراحل خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية، بكنيسة مامرقس كليوباترا فى تمام الساعة 12 ظهراً، على أن يقام العزاء مساء الاثنين بكنيسة المرعشلى بالزمالك.
 
وكان خالد بشارة ، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، لقى مصرعه صباح الجمعة ، إثر حادث بميدان الرماية.
 
كان خالد بشارة قد تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة التى حصل منها على شهادة التخصص فى علوم هندسة الحاسب الآلى عام 1993 ليحصل بعد ذلك على مجموعة من دراسات إدارة الإعمال المتطورة من جامعة ستانفورد والمعهد الأمريكى للمصارف والتمويل.
 
التحق بشارة بشركة مايكروبلاس عام 1993 للعمل بها بعد تخرجه، ولكن مع بدء الحكومة المصرية فى منح تراخيص للشركات الخاصة لتقديم خدمات الانترنت دشن مع مجموعة من الأصدقاء شركة لينك دوت نت التى استحوذت فى ذلك الحين على شركة مايكروبلاس، ويتجاوز رأسمالها مليون جنيه، وهو رقم كبير فى ذلك الوقت وتوزعت ملكيتها بين 12 مستثمرا كان بشارة أحدهم، قبل أن يتم دمجها فى شركة لينك إيجبت لتتحول إلى كيان جديد عام 2000 تحت اسم لينك دوت نت التى حققت نجاحا مبهرا وتحولت فى فترة وجيزة لأكبر شركة انترنت فى المنطقة العربية.
 
 
وبعدها تولى خالد بشارة، شركة ويند الإيطالية، ونجح فى تحويلها من الخسائر إلى أرباح، وكان أحد أفراد فريق العمل الذى حقق صفحة الاستحواذ على شركة ويند لصالح شركة ويذر للاستثمارات بقيمة تجاوزت 17.2 مليار يورو، واختير بعدها فى 2003 مديرا لقطاع الاتصالات الثابتة وخدمات الانترنت بشركة ويند.
 
وشغل خالد بشارة، العضو المنتدب لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة، قبل أن يستقيل ويشغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة.

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