سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 10:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عطارد يزين السماء الليلة .. والفرصة ذهبية لرؤية الكوكب بالعين المجردة

الأحد، 02 فبراير 2020 08:46 م
عطارد يزين السماء الليلة .. والفرصة ذهبية لرؤية الكوكب بالعين المجردة عطارد يزين السماء
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يرصد كوكب عطارد بسماء مصر والوطن العربى ،مساء اليوم الأحد ، ويعد هذا الظهور الفرصة ذهبية لرؤية الكوكب بعد غروب الشمس بالعين المجردة ودون الحاجة الى منظار .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن عطارد سيكون بمظهر رائع في خطوط العرض الشمالية، أما بالنسبة للقاطنين في النصف الجنوبي(جنوب خط الاستواء) ، لا تزال الفرصة قائمة أيضًا ولكنها ستكون أكثر صعوبة وقد تكون هناك حاجة لاستخدام المناظير، علما بأن أفضل ظهور مسائي لعطارد في نصف الكرة الجنوبي سيكون في سبتمبر - أكتوبر 2020.

وبغض النظر عن موقع الراصد، فإن البحث عن عطارد يجب أن يكون من موقع يكون فيه ألافق مكشوف بدون عائق في اتجاه غروب الشمس ،ويتم أولا البحث عن كوكب الزهرة الساطع بعد حوالي 30 إلى 45 دقيقة بعد غروب الشمس.

بعد ذلك ومع تعمق ظلمة الليل، يرصد عطارد أسفل الزهرة، حيث سيكون الكوكب قريبًا من نقطة غروب الشمس، واذا كانت الأحوال الجوية مثالية قد ترى عطارد بالعين المجردة في غضون ساعة بعد غروب الشمس، وعند استخدام المنظار يمكن رؤية عطارد والزهرة حتى قبل ذلك.

من ناحية أخرى كوكب عطارد سيتبع الشمس تحت الأفق الغربي بعد فترة ليست طويلة، فبالنسبة للقاطنين في خطوط العرض الوسطى الشمالية بعد حوالي ساعة و ثلث ساعة من غروب الشمس، وعند خط الاستواء للأرض (خط عرض 0 درجة) ، سوف بعد ساعة من غروب الشمس ؛ وعند خطوط العرض المعتدلة في نصف الكرة الجنوبي ، سيبقى عطارد فوق الأفق لمدة 45 دقيقة فقط بعد غروب الشمس.

يدور عطارد حول الشمس داخل مدار الأرض وغالبًا ما يضيع في وهج الشمس ولكن في الأوقات المناسبة - كما هو الحال الآن ، بالنسبة لنصف الكرة الشمالي - يمكنك رؤية عطارد بسهولة إلى حد ما.

ففي الوقت الحاضر ، يقترب عطارد من الحافة الخارجية لمداره ، كما يُرى من الأرض، وفي 10 فبراير 2020 - سيصل عطارد إلى أقصى استطالة (أقصى مسافة زاوية) تبلغ 18 درجة شرق نقطة غروب الشمس، ما يعني بان عطارد يبقى فترة أطول فوق الافق بعد حلول ظلمة الليل في نصف الكرة الشمالي.

ذلك لأن مسار الشمس والقمر والكواكب أمام دائرة البروج - تصنع مع أفق المساء زاوية شديدة الانحدار في أواخر الشتاء ، في حين تصنع زاوية ضحلة في أواخر الصيف. لذلك ، فإن الظهور المسائي لعطارد هذا مناسب بشكل خاص لنصف الكرة الشمالي وليس مناسبًا لنصف الكرة الجنوبي.

جدير بالذكر ان سطوع كوكب عطارد بعد الأيام الأولى من فبراير سوف يخفت ببطء كما نرى من الأرض نظرا لأن الكوكب في مرحلة الأحدب المتناقص، فطارد كوكب داخلي يظهر بأطوار مختلفة ولرؤية ذلك هناك حاجة إلى تلسكوب.

 


عطارد

كوكب عطارد

الوطن العربى

سماء مصر

جمعيه فلكيه

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

من عطارد لبلوتو.. اعرف حجم كواكب النظام الشمسى (صور)

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:00 م

7 معلومات لا تعرفها عن عطارد .. منها عيد ميلادك هيكون كل 3 شهور

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 11:00 ص

كوكب عطارد فى استطالته العظمى فجرا والفرصة مثالية لرصده صباح يوم الجمعة

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 09:26 م

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:09 م

كوكب عطارد يبدأ عبور قرص الشمس فى حدث فلكى نادر وتحذيرات للمواطنين

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الطيران: المطارات مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال العائدين من الصين

وزير الطيران: المطارات مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال العائدين من الصين

ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو

ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة