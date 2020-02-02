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شباب الدوحة يدشن حملة لكشف حالات تطبيع نظام الحمدين مع إسرائيل

الأحد، 02 فبراير 2020 07:53 م
شباب الدوحة يدشن حملة لكشف حالات تطبيع نظام الحمدين مع إسرائيل تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة

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أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن مجموعة شباب قطر ضد التطبيع أعربوا عن استيائهم من تزايد حالات التطبيع مع الكيان الصهيونى خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث أكدت المجموعة عن تدشينها حملة "بسكم تطبيع"، لكى تفضح خلالها ما قامت به حكومة تميم بن حمد من تطبيع، لافتة أن الحملة تهدف إلى توعية المجتمع حول تزايد حالات التطبيع في قطر بأنواعه (الأكاديمي والرياضي والسياسي) ودعوة للاستنكار الشعبي على أمل أن تتغير السياسات التي تسمح باستمرار التطبيع وتكراره.

 

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن المجموعة لفتت إلى أن الحملة تهدف أيضا إلى نشر الوعي حول التطبيع ومعناه وأنواعه، توثيق حالات التطبيع بأنواعه في قطر خلال الثلاث سنوات الأخيرة، متابعة: البيانات التي تم توجيهها للجهات المطبعة، وتوعية المجتمع القطري، والمقيمين في قطر، بخطورة التطبيع والتشجيع على الوقوف ضده والمشاركة بالحملات المناهضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.

 

وفى وقت سابق تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.77% خاسرة 79.97 نقطة، لتغلق عند مستوى 10362.04 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك.

 

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 67.9 مليون سهم بقيمة 114.9 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 3100 صفقة، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 29 سهما ، واستقرت 6 أسهم.

 

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.06%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.57%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.52%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.37%، فقطاع التأمين بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع العقارات وحيدا بنسبة 0.63%، فيما  أعلن البنك التجارى، أنه إلحاقًا بالإعلانات التى أصدرها البنك بتاريخ 18 يوليو و25 يوليو، وبعد أن حصل البنك التجاري على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على بيع أسهم الخزينة البالغة 65,335,250 سهمًا، يؤكد البنك التجاري أنه حتى 31 يناير 2020 باع البنك 51,538,376 سهمًا، ما يعادل 1.27% من أسهم البنك.

 

 


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