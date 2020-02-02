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سكك حديد روسيا توقف رحلات قطارات الركاب إلى الصين

الأحد، 02 فبراير 2020 09:49 م
سكك حديد روسيا توقف رحلات قطارات الركاب إلى الصين محطة قطار ورسية
رويترز

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قالت شركة السكك الحديدية الروسية، اليوم الأحد، إنها قررت وقف رحلات قطارات الركاب التى تتجه إلى الصين اعتبارا من منتصف هذه الليلة، وحتى إشعار آخر بسبب تفشى فيروس كورونا.

ويشمل القرار الرحلات من بكين إلى موسكو، وقالت الشركة إنها ستعيد بالكامل ثمن التذاكر التي لم يستخدمها عملاؤها فى روسيا.

كان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وقع اليوم الأحد، مرسوما يفيد بإدراج فيروس "كورونا" المستجد في قائمة الأمراض التي تشكل خطرا على الأشخاص.وذكرت وكالة (تاس) الروسية، أن القائمة المجمعة منذ عام 2004 وحتى وقت قريب، تضمنت 15 مرضا مثل فيروس نقص المناعة البشرية، الملاريا، السل، الجمرة الخبيثة، الكوليرا والطاعون.

من جهة أخرى، قررت روسيا فرض تأشيرات على السياح الصينيين بسبب فيروس كورونا.

وفي سياق متصل قالت وكالات أنباء أمس السبت، إن الجيش الروسى سيقوم بإجلاء الرعايا الروس من الصين بسبب تفشى فيروس كورونا .

ونقلت وكالتا أنباء إنترفاكس وتاس الروسيتان عن المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف قوله إن عمليات الإجلاء ستتم فى المناطق الأكثر تضررا بالفيروس.


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بكين

قطارات روسيا

فيروس كورونا

كورونا

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