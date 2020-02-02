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الدفاع المدنى بمكة المكرمة يدعو لإتباع إرشادات السلامة خلال هطول الأمطار

الأحد، 02 فبراير 2020 10:00 م
الدفاع المدنى بمكة المكرمة يدعو لإتباع إرشادات السلامة خلال هطول الأمطار الكعبة الشريفة بمكة
وكالات

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دعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة خلال هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب ، عقب تنبيهات الأرصاد بتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة منها العاصمة المقدسة، والطائف، والكامل، وأضم، وميسان، والليث، والقنفذة، والمويه، والخرمة .

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أوضح المتحدث الإعلامى للدفاع المدنى بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرنى، أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار اعتباراً من يوم غد الاثنين وتستمر حتى يوم الأربعاء ١١ / ٦ / ١٤٤١هـ بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وقد تصحب بزخات من البرد مع تأثر الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة لنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأهابت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول في الأودية والطرق التي تربط بعض أجزاء منطقة مكة المكرمة وتمر بمجاري السيول وكذلك الحذر من السيول المنقولة التي قد تصل إلى مناطق لا يوجد بها أمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.


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