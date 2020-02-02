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الجيش اليمنى: مصرع 35 من الحوثيين فى معارك جبال الساقية بالجوف

الأحد، 02 فبراير 2020 12:00 ص
الجيش اليمنى: مصرع 35 من الحوثيين فى معارك جبال الساقية بالجوف عناصر من الجيش اليمنى
عدن /أ ش أ/

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أعلن الجيش اليمنى، مقتل نحو 35 من ميليشيا الحوثى الإرهابية وإصابة آخرين خلال معارك عنيفة مع قواته فى جبال الساقية المحاذية لجبال يام بمديرية نهم فى شرق صنعاء.

وقال القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن على محسن الهدى - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية - إن قوات الجيش الوطنى اليمنى أفشلت محاولة تقدم لميليشيا الحوثى بالمدرعات وتم التصدى لها بعد مقتل 35 من عناصرها وأسر آخرين.

وأضاف أن ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران تلقت ضربة موجعة فى جبال الساقية، وأن الجيش تمكن من استعادة أسلحة بينها مدرعات خلال المعارك.

وتشهد جبهات الجوف معارك عنيفة للأسبوع الثانى على التوالى تلقت فيها الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد.

 


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