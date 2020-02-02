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التموين تناشد أصحاب البطاقات الدخول على موقع دعم مصر لتسجيل رقم الهاتف

الأحد، 02 فبراير 2020 05:56 م
التموين تناشد أصحاب البطاقات الدخول على موقع دعم مصر لتسجيل رقم الهاتف وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه فى إطار حرص الوزارة على استكمال قواعد بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية، فأنها تهيب بالمواطنين أصحاب البطاقات التموينية والتى يظهر لهم عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على بون الصرف، الدخول على موقع دعم مصر.اضغط هنا..
 

ويتم الضغط على خانة "سجل موبايلك" على أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجل بإسمة لدى احدى شركات المحمول، ويتم ادخال الرقم القومى، ورقم البطاقة التموينية، ثم ادخال رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من أول شهر فبراير الجارى إرسال رسائل قصيرة للمواطنين من اصحاب البطاقات التموينية  من خلال كوبونات صرف الخبز المدعم وكذلك كوبونات صرف السلع التموينية ،تتضمن الدخول  على موقع دعم مصر لكتابة ارقام التليفونات الخاصة باسم صاحب البطاقة أو رقم تليفون أحد الأفراد الأسرة المستفيدين من الدعم وذلك فى إطار حرص الوزارة على وجود وسيلة للتواصل مع المواطنين.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت انتظام صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الجارى،فى الْيَوْمَ الاول لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وأكدت الوزارة على توافر كميات كبيرة من السلع التموينية بكميات كبيرة خاصة السلع الاساسية وتكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر بجانب ايضا توفير كميات من كافة السلع الغذائية الحر ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتى فى كافة المحافظات وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة .

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد استعدت لموسم الشتاء بالعمل على تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية للمحافظات، خاصة المناطق الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر وكافة المحافظات النائية، منعا لحدوث أى أزمات فى حالة تعطل سير السيارات المحملة بالسلع إلى هذه المحافظات خلال حدوث الأمطار والسيول حيت تم توفير جميع السلع خاصة السكر والزيت والمكرونة والبقوليات ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى بكميات كبيرة وكذلك توفير أرصدة من الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين، وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن.

يذكر أن  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وذلك لتنسيق الجهود والأعمال بين المحافظين، ووكلاء الوزارة بالمحافظات، بهدف متابعة سير المنظومة التموينية فى كافة محافظات الجمهورية وخاصة سير منظومة الخبز، والعمل على توجيه كافة المسئولين بالمحافظات ومديريات التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية، بما يضمن رفع جودة الخبز، ومتابعه سير عمل المنشآت التموينية المختلفة.

 


التموين

موقع دعم مصر

اصحاب بطاقات التموين

ارقام تليفونات المحمول على موقع دعم مصر

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار الْيَوْمَ

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