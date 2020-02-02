التدخل السريع ينقذ سيدة مسنة فى حالة سيئة بطنطا ويسلمها لنجلها

وعلى الفور كلفت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى رئيس فريق التدخل السريع بالمديرية بالتعامل مع الحالة وتم التوجه اليها ونقلها لمستشفى طنطا الجامعي لعمل الفحوصات الطبية لها، وتبين أن السيدة تحمل حقيبة يد، وبالبحث تبين وجود مبلغ3400 جنيه بداخلها وبطاقة الرقم القومى الخاصه بها وانها تدعي ثناء محمد الفقى وبطاقة التأمين الصحى وبطاقة تموين، وأنها تبلغ من العمر 70 عاما وأن لها ابن يدعى "أمير" وتوجهوا وتم الاتصال به وإحضاره، وأخذ التعهد عليه بحسن رعاية الأم، حيث إن الأم تعانى من اضطراب نفسى.

من ناحيه أخرى، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتوزيع مساعدات مالية لـ19 عروس يتيمة من أبناء المحافظة بقيمة 10 آلاف جنيه للعروس، جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة صناع الخير لإطلاق مبادرة "فرحة لزاوج 1000 عروسة يتيمة" بالديوان العام للمحافظة بحضور النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب والمستشار عادل المسلماني رئيس المجلس العربي الصيني والأمين العام لمؤسسة المسلماني الخيرية ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير.



إنقاذ سيدة مسنة في حالة سيئة بطنطا



إنقاذ سيدة مسنة في حالة سيئة بطنطا

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا لسيدة مسنة بشارع البحر من المعتصم في حالة سيئة، وترتدي ملابس رديئة وتعاني من البرد الشديد.