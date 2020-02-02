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"التجارى الدولى" يفتتح مركز التحكم الأول من نوعه فى القطاع المصرفى فى مصر

الأحد، 02 فبراير 2020 04:17 م
"التجارى الدولى" يفتتح مركز التحكم الأول من نوعه فى القطاع المصرفى فى مصر البنك التجاري الدولي
كتب : أحمد يعقوب

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افتتح البنك التجاري الدولي (CIB) أكبر بنك قطاع خاص في مصر مركز التحكم والسيطرة المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يعد الأول من نوعه في مصر، ومن خلاله سوف تتمكن إدارة البنك من المراقبة والتحكم والسيطرة على جميع الفروع والمباني الإدارية للبنك على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى توفير الكثير من المعلومات والبيانات مما سيساعد البنك في إدارة الأزمات وتحسين الأنظمة الأمنية وترشيد النفقات بجانب إتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين مستوى وطبيعة الخدمات المقدمة للعملاء.

واتخذ البنك التجاري الدولي قراره بتبني هذه التقنيات الحديثة باعتباره أكبر البنوك الخاصة في مصر مما يجعل من الأهمية أن يساهم في الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في سبيل التحول الرقمي.

وقال حسين أباظة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي "إن مركز التحكم والسيطرة يأتي بمثابة خطوة ضمن الجهود التي تبذلها مصر لدعم تكنولوجيا تطوير الخدمات، وذلك باستخدام أحدث المعايير المطبقة دوليا

وتعليقًا على افتتاح مركز التحكم والسيطرة، قال محمد سلطان، الرئيس التنفيذي للعمليات في البنك التجاري الدولي، "إنه لن يتم استخدام مركز التحكم والسيطرة فقط كنظام أمني، بل في مساعدة البنك أيضًا في تحسين رضا العملاء من خلال التقارير التحليلية المفصلة التي سيصدرها المركز لحظه بلحظه والتأكد من انتظام العمل داخل فروع البنك

وأوضح هادي فهمي، رئيس قطاع المشروعات والشؤون الإدارية في البنك التجاري الدولي، "أن مركز التحكم والسيطرة سيشمل تحديثات في المراحل القادمة ستشمل العديد من الأمور منها قدرته على التحكم في جميع أنظمة الإضاءة والتكييفات مما سيمكن البنك من ترشيد الطاقة في جميع الفروع والمباني الإدارية".

ومن جانبه صرح أحمد عبد السلام، مدير عام شركة كاسكيد (Cascade)، الشركة المنفذة لمركز التحكم والسيطرة، "إنه فخور بالتعاون الاستراتيجي الذي تم بين كاسكيد والبنك التجاري الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سوف يسمح للشركة بالتوسع في التطبيق العملي للتكنولوجيا في خدمة القطاع المصرفى، مشيرًا إلى إنه يأمل أن يكون التعاون مع البنك التجاري الدولي بمثابة بوابة لشركة كاسكيد لتحقيق المزيد من النجاحات في تطبيق هذه التكنولوجيا في القطاع المصرفي".

ويذكر أن شركة Cascade هي شركة مصرية متخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية المتنوعة منها تصميم وبناء غرف مراكز التحكم والسيطرة واداره المنشآت وكذلك تطوير التطبيقات اللازمة لخدمه المؤسسات والكيانات الكبرى بما يمكنهم من خفض نفقات التشغيل ورفع كفاءة منظومة العمل وزيادة تدفق الأرباح والعوائد.


البنك التجاري الدولي

CIB

الذكاء الاصطناعي

القطاع المصرفي

مصر

المباني الإدارية

هادي فهمي

رئيس قطاع المشروعات

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