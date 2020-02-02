اعرف نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية والمهنية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم، نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية، بنسبة 70.28%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 76.28%، ونتيجة الصم وضعاف السمع 100%، والنور للمكفوفين 100%، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وهنأ المحافظ، الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيراً إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لاولياء الامور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة كفر شكر التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 90.34%، يليها مركز بنها بنسبه نجاح 86.21%.

ومن جانبه أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية العامة 94 الف و729 طالب وطالبة،أدى الامتحان منهم 93 الف و 195 طالب وطالبة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، فى بيان أن سبب تأخر الإعلان بالنسبة لمديرية القليوبية، قياسا بمديريات القاهرة والجيزة، يأتي بسبب مركزية الكنترول، حيث يتم هناك التصحيح وإعلان النتائج على مستوى الإدارات، بينما تتم عملية التصحيح والرصد وإعلان النتيجة في القليوبية، على مستوى الكنترول الرئيسي.

وأضاف وكيل تعليم القليوبية، أنه أعطى تعليمات مشددة لأعضاء الكنترول والمراجعين، بضرورة توخي الدقة أثناء رصد درجات الطلاب، ومراجعتها مراجعة دقيقة حرصا على مستقبل الطلاب.

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