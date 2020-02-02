أوكرانيا تطالب بتعويضات أكبر لمواطنيها الذين قتلوا فى إسقاط طائرة بإيران

رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأحد، إن كييف غير راضية عن حجم التعويض الذى عرضته إيران على أسر الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم فى حادث إسقاط طائرة ركاب قرب طهران الشهر الماضى وإنها ستسعى للحصول على تعويضات أكبر.

وقال زيلينسكي لمحطة(1+1)التلفزيونية الأوكرانية "بالنسبة للجانب الإيراني فقد عرض على الفور دفع 80 ألف دولار لكل أسرة.. هذا مبلغ ضئيل للغاية، سنضغط من أجل الحصول على مبلغ أكبر".

وأصاب صاروخ الطائرة في الثامن من يناير بعد فترة وجيزة من مغادرتها طهران في طريقها لكييف. واعترفت إيران بأن قواتها أسقطت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بطريق الخطأ بعد إنكارها في بداية الأمر أي دور لها في الحادث. ولقي كل من كانوا على متن الطائرة حتفهم وعددهم 176 شخصا من بينهم 11 أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا ما زالت تنتظر أن تسلمها إيران الصندوقين الأسودين للطائرة.

كان المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية، أعلن أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزير الطرق وبناء المدن محمد إسلامى الممثل الخاص للرئيس الإيرانى، بحثا سبل إرسال الصناديق السوداء الخاصة بالطائرة الأوكرانية المنكوبة التي تحطمت في إيران، إلى "كييف" لفك شفرتها، وأن تعيد "طهران" كل حطام الطائرة.

وشدد زيلينسكي - حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - على أن أوكرانيا لديها الوسائل التقنية اللازمة ومتخصصون ذوي خبرة للقيام بفك الشفرة بطريقة سليمة.

ومن المتوقع أن تصل مجموعة من الممثلين الإيرانيين للاطلاع بأنفسهم على الإمكانات التقنية لدى أوكرانيا لفك شفرات الصناديق السوداء للطائرة المنكوبة.