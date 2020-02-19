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5 مليار دولار إجمالي التبادل التجاري لمصر مع أهم الكيانات الاقتصادية عام 2019

الأربعاء، 19 فبراير 2020 08:00 ص
5 مليار دولار إجمالي التبادل التجاري لمصر مع أهم الكيانات الاقتصادية عام 2019 حاويات - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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سجل جملة التبادل التجاري بين مصر وأهم دول العالم خلال شهر نوفمبر، والفترة من "يناير/نوفمبر" لعام 2019، نحو 5 مليار و338 مليون دولار، مقابل 6 مليار و362 مليون دولار في نفس الفترة عام 2018، بتراجع بلغ نحو 158 مليون دولار.

وترصد نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم التبادل التجاري بين أكبر التجمعات الاقتصادية حول العالم، وكان في الصدارة الدول الآسيوية واستحوذت على ملياري و189 مليون دولار، موزعة بين الصين بواقع 760 مليون دولار، يليها الهند بنحو 192 مليون دولار، ثم اليابان بواقع 83 مليون دولار.

وسجل حجم التبادل التجاري مع دول غرب أوروبا نحو مليار و290 مليون دولار عام 2019، موزعة بين عدة دول هامة على رأسها المانيا وبلغ حجم التبادل التجاري معها نحو 323 مليون دولار، يليها إيطاليا بنحو 204 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 124 مليون دولار، واسبانيا بنحو 104 مليون دولار.

أما بالنسبة لدول شرق أوروبا فقد استحوذ حجم التبادل التجاري على مليار و40 مليون دولار عام 2019، موزعة بين عدة دول هامة على رأسها روسيا بواقع 265 مليون دولار، يليها أوكرانيا 181 مليون دولار، ثم اليونان واستحوذت على 93 مليون دولار.

وسجل إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية زيادة طفيفة خلال العام الماضي 2019، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 131 مليون و348 ألف دولار، مقابل 128 مليون و740 ألف دولار، بزيادة بلغت نحو مليوني و608 ألف دولار.

وتصدرت كينيا قائمة أهم الدول الإفريقية في التبادل التجاري مع مصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 17 مليون و699 ألف دولار عام 2019، مقابل 20 مليون و492 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2018، بفارق تراجع بلغ نحو مليوني و793 ألف دولار.

وأخيرا بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أمريكا الشمالية نحو 430 مليون دولار، موزعة بين الولايات المتحدة الأمريكية بـ409 مليون دولار، وكندا بـ14 مليون دولار، ثم دول أمريكا الجنوبية بواقع 217 مليون دولار عام 2019.


جهاز الإحصاء

الإحصاء

التبادل التجارى

اخبار الاقتصاد

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