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21 أبريل.. الحكم على 6 متهمين بتزوير مستندات لتهريب الحاويات بجمارك بدر

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:16 م
21 أبريل.. الحكم على 6 متهمين بتزوير مستندات لتهريب الحاويات بجمارك بدر محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، جلسة 21 أبريل المقبل، للنطق بالحكم على 6 متهمين بتزوير المستندات لتهريب أحد الحاويات من الجمارك.
 
عقدت الجلسة  برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم ، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، تامر  محمد  العربي، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة.
 
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون هم كلا من "عاطف.م" و"محمد.ح" و" عمرو.ع" و "احمد.س" و"محمد.س" واحمد.ع". 
 
وأحالت النيابة العامة 6 متهمين مسئولين بجمارك ميناء بدر للجنايات، لاتهامهم بتزوير المستندات لتهريب أحد الحاويات من الجمارك.
 
وجاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وهم من أصحاب الوظائف العمومية (مأموري حركة ومأموري تعريفة بجمارك بدر الذهبية، ارتكبوا تزوير في محررات رسمية وهي الشهادات الجمركية الخاصة المنسوب صدورهم لمصلحة الجمارك المصرية بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهم ؛ بأن اثبتوا على خلاف الحقيقة بالشهادات الجمركية آنفة البيان أن إجمالي مشمول الحاويات مطابق لما هو وارد بالمستندات المقدمة من المتهم.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين من حال كونهم من الموظفين المختصين بجمارك ميناء بدر الذهبية بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة وتتمثل في أن إجمالي مشمول الحاويات مطابق لما للفواتير المقدمة كما ووصفا وذلك بناء على اتفاق مسبق بينهم وبين أحد المتهمين، والذي أمدهم بالبيانات المراد إثباتها في تلك المحررات.
 
كانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، بالسجن المشدد 10 سنوات 20 متهماً بالسرقة بالإكراه وتزوير محررات رسمية بمدينة نصر.
 
وأسندت النيابة للمتهمين من الأول وحتى العاشر، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق، والمملوكة للمجنى عليه "شادى عبد الله"، ليلاً بالإكراه حال حيازتهم أسلحة نارية.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين من الحادي عشر حتى الثالث عشر، تهمة إخفاء المسروقات محل الاتهام الأول، المتحصلة من السرقة مع علمهم بذلك.
 

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