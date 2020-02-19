2000 معلم من الشرقية يؤدون الاختبارات النفسية بالمدينة التعليمية فى 6 أكتوبر

ووجهت الوزارة، مديري المديريات التعليمية، بإعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوى الإدارات، فضًلا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية فى كل تخصص.
كما طالبت بتسكين الراغب فى العمل التطوعى بالإدارة التى يرغب العمل بها، فى ضوء العجز، مع مراعاة عدم التكسين فى المدارس التى يوجد بها ذويهم من الدرجة الأولى والثانية.
واشترطت الوزارة ضرورة عدم مشاركة المتطوعين فى أعمال الامتحانات (وضع الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة)، وعدم تكليف المتطوعين بالإشراف اليومى، على أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل التطوعى ثلاثة أشهر (فصل دراسي)، واجتياز برنامج تأهيلى من خلال التوجيه الفنى بالإدارة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعى، وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله (عام دراسى) بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
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