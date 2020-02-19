2000 معلم من الشرقية يؤدون الاختبارات النفسية بالمدينة التعليمية فى 6 أكتوبر

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد الاختبارات النفسية للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، التى بدأتها منذ فترة سابقة، حيث يؤدى اليوم الأربعاء قرابة 2000 معلم من محافظة الشرقية الاختبارات النفسية بلجان الامتحانات فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وكان الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أنه سيتم التعاقد مع المعلمين الذين توافرت فيهم الشروط واجتازوا الاختبارات المقررة عقب توفير ميزانية للتعاقد مع المتقدمين والتى من المقرر أن يبدأ التعاقد خلال الأسابيع المقبلة.

ووافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى وقت سابق، على السماح لحاملى المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وفقًا لضوابط خاصة.