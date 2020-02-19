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2000 معلم من الشرقية يؤدون الاختبارات النفسية بالمدينة التعليمية فى 6 أكتوبر

الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:09 ص
2000 معلم من الشرقية يؤدون الاختبارات النفسية بالمدينة التعليمية فى 6 أكتوبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد الاختبارات النفسية للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، التى بدأتها منذ فترة سابقة، حيث يؤدى اليوم الأربعاء قرابة 2000 معلم من محافظة الشرقية الاختبارات النفسية بلجان الامتحانات فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
 
وكان الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أنه سيتم التعاقد مع المعلمين الذين توافرت فيهم الشروط واجتازوا الاختبارات المقررة عقب توفير ميزانية للتعاقد مع المتقدمين والتى من المقرر أن يبدأ التعاقد خلال الأسابيع المقبلة.
 
ووافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى وقت سابق، على السماح لحاملى المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وفقًا لضوابط خاصة.

ووجهت الوزارة، مديري المديريات التعليمية، بإعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوى الإدارات، فضًلا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية فى كل تخصص.

كما طالبت بتسكين الراغب فى العمل التطوعى بالإدارة التى يرغب العمل بها، فى ضوء العجز، مع مراعاة عدم التكسين فى المدارس التى يوجد بها ذويهم من الدرجة الأولى والثانية.

واشترطت الوزارة ضرورة عدم مشاركة المتطوعين فى أعمال الامتحانات (وضع الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة)، وعدم تكليف المتطوعين بالإشراف اليومى، على أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل التطوعى ثلاثة أشهر (فصل دراسي)، واجتياز برنامج تأهيلى من خلال التوجيه الفنى بالإدارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعى، وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله (عام دراسى) بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 


التربية والتعليم

مستبقة العقود المؤقتة

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