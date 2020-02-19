15 قرار بهدم منشآت آيلة للسقوط و 81 عقد تقنين لحالات وضع اليد بمركز الخارجة

الوادى الجديد- فريق المحافظات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن إصدار 10 قرار هدم منشآت آيلة للسقوط بالمدينة، و5 قرارات غلق لمنشأت تجارية مخالفة حيث أكد رئيس الوحدة، المهندس مجدى الطماوي، صدور القرارات أرقام (694-703-704-705-706-707-715-716-717-738) لسنة 2020، لهدم منازل وعقارات آيلة للسقوط تشكل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين المتواجدين بالقرب منها ، مؤكدا على إلى إرسال جميع هذه القرارات للجهات الأمنية، تمهيدًا لإنهاء الدراسات الخاصة بتنفيذ مأمورية بالاشتراك مع معدات الوحدة المحلية لتنفيذ جميع قرارات الهدم خلال الفترة الحالية.

وأضاف، أنه جرى إصدار 5 قرارات غلق لمنشآت تجارية مخالفة أرقام (6951-722-723-724-745) لسنة 2020، لغلق مطاعم ومقاهى ومكتبات ومحلات كشري، تعمل بدون ترخيص، ومحلات العاب فيديو( بلاى ستيشن) لانتهاء ترخيصها من القرية الذكية.

وكانت الوحدة المحلية لمركز الخارجة، اصدرت مؤخرا 7 قرارات هدم منشآت آيلة للسقوط بالمدينة من بينها مبنى الهيئة العامة للطرق والكبارى بقرية المنيرة ومنازل قديمة، آيلة للسقوط.

وأكد رئيس الوحدة، المهندس مجدى الطماوي، صدور القرارات أرقام (241-254-255-260-261-262-263) ، لهدم 6 منازل وعقارات آيلة للسقوط تشكل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين المتواجدين بالقرب منها، كما أنه جرى إصدار قرار ترميم، لمنزل على مساحة 200 متر مربع، بحى الأمل بمدينة الخارجة.

أوضح مجدي، أن القرارات السبعة تشمل هدم كلى لمبنى هيئة الطرق والكبارى بقرية المنيرة بمساحة 2000 مترًا مربعًا وهدم كلى منزل بمساحة 110 أمتار بقرية بولاق جنوب مركز الخارجة، ومنزل بمساحة 150 مترًا مربعًا بقرية المنيرة، وهدم كلى منزل بمساحة 150 مترَا مربعًا بقرية بولاق، وهدم لمنزل آيل للسقوط بمساحة 130 متر مربع بحى القلقان بمدينة الخارجة، ومنزل بمساحة 160 مترا مربعا بجوار مسجد النور بمدينة الخارجة، وهدم كلى بمساحة 100 مترًا مربعا بحى القلقان بمدينة الخارجة.

وأشار إلي، إرسال جميع هذه القرارات للجهات الأمنية تمهيدًا لإنهاء الدراسات الخاصة بتنفيذ مأمورية بالاشتراك مع معدات الوحدة المحلية لتنفيذ جميع قرارات الهدم خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة عن تحرير 81 عقدًا نهائيًا وابتدائيًا لحالات تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية بزمام المركز وقراه على مدى شهر يناير المنقضي، مؤكدا على قبول طلبات 729 حالة وضع يد بواقع 726 حالة وضع بالزراعة، و3 بالبناء، بزمام المركز، وجرى فحص الملفات وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة، بإجمالى 9 ملايين و732 ألف جنيه و500 جنيه.

أضاف مجدي، أنه جرى تحرير العقود لـ81حالة وضع يد بالزراعة، بينما يواصل المركز استقبال المواطنين، لاستكمال سداد باقى رسوم تقنين وضع اليد، لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين وتحرير العقود الابتدائية والنهائية، بينما لم يجرى تحرير عقود حالات وضع اليد بالبناء حيث جرى إدراجها ضمن المنظومة الرسمية لتقينن وضع اليد.

وكان قد قرر محافظ الوادى الجديد، منتصف يناير الماضي، مد المهلة الزمنية لسداد رسوم وقيمة أراضى وضع اليد بالمحافظة، فى إطار القانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك حتى يوم 31 مارس 2020.

وقال الزملوط، إن المحافظة ألقت مبادرتين للتخفيف عن كاهل أبناء المحافظة من خلال منح تيسيرات جديدة لسداد مستحقات أراضى وضع اليد من خلال مبادرتين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بصفة عامة والمزارعين بصفة خاصة.

وأضاف الزملوط، أن المبادرة الأولى لجميع المنتفعين، وتتضمن تخفيض سعر فدان الأرض الزراعية ليكون بحد أقصى 18 ألف جنيه على مستوى المحافظة، وذلك بدلًا من 19.5 ألف جنيه بمركز الخارجة، و21 ألفا بمركز الداخلة و22 ألفا و400 جنيه بالفرافرة، للحالات الجادة التى ستتولى السداد قبل 1 \12\2019.

وأوضح المحافظ، أن المبادرة الثانية لصغار المنتفعين، تتضمن خصم 50% من قيمة الأرض للمساحات حتى 5 أفدنة، وخصم 25% للمساحات حتى 10 أفدنة وذلك فى حالة السداد قبل 1\11\2019.