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10 معلومات عن عالم الكيمياء سفانت أرهنيوس أول سويدى يحصل على جائزة نوبل

الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:51 ص
10 معلومات عن عالم الكيمياء سفانت أرهنيوس أول سويدى يحصل على جائزة نوبل عالم الكيمياء سفانت أرهنيوس
كتب على عبد الرحمن

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تمر اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد عالم الكيمياء السويدى سفانت أوجست أرهنيوس، المولود فى مثل هذا اليوم 19 فبراير عام 1859، وهو أول سويدى يحصل على جائزة نوبل، حيث حصل عليها فى الكيمياء عام 1903 بسبب نظريته في الموصلية الكهربية الناشئة عن التفكك الأيوني للإلكتروليتات.

"اليوم السابع" يقدم 10 معلومات عن سفانت أوجست أرهنيوس فى ذكرى ميلاده كما يلى:

1- ولد سفانت أوجست أرهنيوس فى مثل هذا اليوم 19 فبراير عام 1859.

2- درس أرهنيوس في جامعة أبسالا وحصل على الدكتوراه عام 1884.

3-  بدأ أرهنيوس حياته العملية كفيزيائى لكن كثيرا ً ما يشار إليه بوصفه عالما ً في الكيمياء، ويشار إلى أنه أحد مؤسسي علم الكيمياء الفيزيائية.

4- فى عام 1889 وضّح أن الكثير من التفاعلات الكيميائية تحتاج طاقة حرارية للقيام بالتفاعل.
5- كان سفانت أوجست أرهنيوس أول من توقع أن ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى تتسبب في الاحتباس الحراري للأرض.

6- في عام 1900 ساهم سفانت أوجست أرهنيوس في تأسيس معهد نوبل وجائزة نوبل وتأمين حصول بعض العلماء على الجائزة، وبعد رواج نظرياته الأولى، انتقل للبحث في الفسيولوجيا والفلك والفيزياء الفلكية.

7- اقترح سفانت أوجست أرهنيوس عمل تعديلات على اللغة الإنجليزية وجعلها لغة عالمية

8- كان أرهنيوس عضواً في معهد الدولة للأحياء العرقية، والمجتمع السويدي للصحة العرقية (اليوجينيا)، حيث لعبت السويد دورا ًرائدا ً في هذا المجال الذي وفر الأسس العلمية لبرنامج التعقيم الإجباري في السويد، فضلا ً عن الإلهام الذي منحته هذه الأبحاث لاحقا ً لليوجينيا في ألمانيا النازية.

9- تخليدا ً لاسمه فقد سميت معادلة أرينيوس وفوهة أرينيوس على القمر ومختبرات أرينيوس في جامعة ستوكهولم على اسمه.
10- توفى سفانت أوجست أرهنيوس، فى ستوكهولم  2 أكتوبر عام 1927 عن عمر يناهز 68 عاما.

 

 

سفانت أوجست أرهنيوس

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