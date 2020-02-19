10معلومات عن أندره كورنان.. حصل على جائزة نوبل لتطويره قسطرة القلب

تمر اليوم الأربعاء ذكرى رحيل عالم وظائف الأعضاء الأمريكى من أصل فرنسى أندره فريديريك كورنان، الحاصل على جائزة نوبل فى الطب عام 1956 لتطويره وزميل له قسطرة القلب، وجائزة ألبرت لاسكر للأبحاث الطبية الأساسية فى عام 1946.

"اليوم السابع" يقدم 10 معلومات عن أندره فريديريك كورنان فى ذكرى رحيله كما يلى:

1 - ولد أندره فريديريك كورنان فى 24 سبتمبر عام 1895.

2 - مسقط رأس أندره فريديريك كورنان فى باريس ثم هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1930، وحصل على الجنسية الأمريكية عام 1941.

3 - حصل أندره كورنان على دكتوراه العلوم من جامعة بيرمنجهام عام 1961 .

4 - قضى أندره فريديريك كورنان معظم حياته الأكاديمية أستاذاً بكلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا

5 - عمل أندره فريديريك كورنان فى مستشفى بيلفو في مدينة نيويورك.

6 - حصل أندره كورنان على الدكتوراه الفخرية من جامعات ستراسبورج عام 1957 وليون عام 1958، وبروكسل عام 1959، وبيزا عام 1961.

7 - حظيت أبحاث أندره كورنان بتقدير عالمي واسع، اقتسم جائزة نوبل في الطب عام 1956 مع الألماني وارنر فورسمان والأمريكي ديكنسون ريتشارد لقيامهم بتطوير قسطرة القلب.

8 - حصل أندره فريديريك كورنان على عدة جوائز من بينها ميدالية أندرس ريتزيوس الفضية من الجمعية السويدية للطب الباطني عام 1946 وجائزة لاسكر من الجمعية الأمريكية للصحة العامة عام 1949.

9 - كما حصل أندره فريديريك كورنان على جائزة جون فيليبس التذكارية من كلية الأطباء الأمريكية عام 1952 ، والميدالية الذهبية من الأكاديمية الملكية الطبية ببلجيكا ومن الأكاديمية الوطنية للطب بباريس عام 1956.

10 - توفى أندره فريديريك كورنان فى مثل هذا اليوم 19 فبراير عام 1988 عن عمر يناهز 93 عاما.