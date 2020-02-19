وفد يونانى ينسحب من برلمانية الناتو بعد فضحه انتهاكات تركيا

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انسحب وفد يونانى من الجمعية البرلمانية لحلف الشمال الأطلسى (ناتو)، اليوم الأربعاء، احتجاجا على موقف رئيس الجمعية البرلمانية أتيلا مسترهازي، وقال الوفد اليوناني، المكون من خمسة نواب من أحزاب رئيسية فى البرلمان اليونانى، فى بيان مشترك نقلته صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، "إن رئيس الجمعية البرلمانية للناتو كان يقاطع حديثهم على نحو منتظم ما دفعهم للانسحاب احتجاجا على هذا الأمر".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الوفد اليونانى كان يطرح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للخلاف التى أبرمت بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، كما تحدث الوفد عن انتهاكات تركيا للقانون الدولى وللحقوق السيادية اليونانية.

و على صعيد أخر ، أكد وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس، أن مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، لاغية وباطلة كونها خارج إطار القانون الدولي، ولا ترتب أى تبعات قانونية، فضلا عن كونها تشعل فتيل الحرب الأهلية وتشكل محاولة لوضع يد قوى خارجية على ليبيا.

جاء ذلك، فى كلمة ألقاها وزير خارجية اليونان، خلال المؤتمر الصحفى المشترك، الذى عقده مع نظيره اللبنانى ناصيف حتي.

وأشار الوزير دندياس، إلى أن مذكرة التفاهم بين أنقرة والسراج، تعطى للنزاع طابعا دوليا، بانتهاكها لحقوق السيادة الخاصة باليونان، الأمر الذى يهدد السلم والاستقرار فى شرقى المتوسط.

وقال، "عقدت اجتماعات مع شركاء اليونان فى جامعة الدول العربية، ولدى الانطباع أن جهود تركيا الرامية إلى توسيع نطاق نفوذها على المناطق التى كانت فى السابق جزءا من السلطنة العثمانية، تشكل مصدر قلق ورفض من قبل هذه الدول".