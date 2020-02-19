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وفد من الجامعة الأمريكية يزور جامعة المنيا لمتابعة إنجازات مركز التطوير المهنى

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:02 م
وفد من الجامعة الأمريكية يزور جامعة المنيا لمتابعة إنجازات مركز التطوير المهنى وفد من الجامعة الأمريكية يزور جامعة المنيا
فريق المحافظات

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استقبل الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، وفد الجامعة الأمريكية للمراكز الجامعية للتطوير المهنى؛ وذلك لعرض تقرير عن إنجازات المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنيا، خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى فبراير 2020، وتقديم مجموعة من المقترحات الجديدة التي تُعزز دور المركز في تنمية المهارات الوظيفية للطلاب والخريجين، وتقديم خدمات التوجيه المهني، وذلك من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات التدريبية في مجالات الإدارة المهنية وريادة الأعمال، وزيادة قدرة الخريجين على التنافسية في سوق العمل.

وقام رئيس الجامعة بالترحيب بأعضاء الوفد، والذي ضم كلًا من مها فخري المدير التنفيذي للمراكز الجامعية للتطوير المهني، ومينا يوسف مدير المشروع بقطاع المنيا وبني سويف، وذلك بحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد شوقي زهران المشرف الأكاديمي على مشروع برامج التدريب بالمركز، والدكتورة لاميس الجافي مدير المركز، والدكتور يسري عبد الواحد نائب مدير المركز.

وتضمن التقرير توصيات مقترحة لبرامج تدريبية جديدة خاصة بالتسويق والدعايا، والصحة والسلامة، وتصور لآليات الاتصال بالمجتمع المدني، وخلق روابط بين رجال وأصحاب الأعمال للتعرف على المتطلبات التي يحتاجها سوق العمل، والمواصفات التي يجب توافرها في الخريج، والتي يحرص المركز على أن يتميز بها الحاصلون على خدماته.

ونقل الدكتور أحمد شوقي زهران، جهود المركز المتميزة في مجال تعزيز قدرات الطلاب والخريجين بجامعة المنيا، ودعمهم لتحديد مسارهم الوظيفي وتدريبهم وإعدادهم لمتطلبات واتجاهات سوق العمل، ومساهمته الفعالة لخدمة المجتمع المحلي بمحافظة المنيا، موضحا أن إجمالي الطلاب المستفيدين والمستهدف إعدادهم خلال الفترة من يوليو2018 وحتى فبراير 2020 وصل إلى 12561 طلاب وخريجين، قام المركز بتدريبهم على مهارات التوظيف، وإدارة المشروعات، ومراقبة الجودة، وريادة الأعمال، والمبيعات وخدمة العملاء، بالإضافة لكورسات اللغة الإنجليزية، وورش عمل التخطيط والتطوير المهني.

 

وفد من الجامعة الأمريكية يزور جامعة المنيا (2)
وفد من الجامعة الأمريكية يزور جامعة المنيا

 

وفد من الجامعة الأمريكية يزور جامعة المنيا (3)
وفد من الجامعة الأمريكية يزور جامعة المنيا 

 

وفد من الجامعة الأمريكية يزور جامعة المنيا (4)
وفد من الجامعة الأمريكية يزور جامعة المنيا 

 

وفد من الجامعة الأمريكية يزور جامعة المنيا (1)
وفد من الجامعة الأمريكية يزور جامعة المنيا 

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