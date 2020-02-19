سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفاة المريضين المصابين بفيروس كورونا فى إيران

الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:06 م
وفاة المريضين المصابين بفيروس كورونا فى إيران كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقل مراسلنا عن رئيس جامعة مدينة قم للعلوم الطبية تأكيده بأن المريضين المصابين بفيروس كورونا قد توفيا، وأكد المصدر، أن سبب وفاة المريضين كان نتيجة إصابتهما بأمراض رئوية حادة، وقبل ذلك، ذكرت وزارة الصحة الإيرانية أن تحاليل أولية تشير إلى وجود إصابتين بفيروس "كورونا" في مدينة قم الواقعة جنوب غرب العاصمة طهران.

وأفاد كيانوش جهانبور، رئيس دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، بأن هذه النتائج غير نهائية، وأن المزيد من الفحوصات جارية للتأكد من الإصابة، وروى المسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، أنه تم خلال اليومين الماضيين تلقي تقارير بشأن احتمال وجود إصابات في مدينة قم، مشيرا إلى أنه بمجرد تلقي التقارير قامت وزارة الصحة بإرسال فريق التعامل السريع وفريق من إدارة الأمراض السارية، وتم عزل المرضى المحتمل إصابتهم بالفيروس وإجراء الفحوصات لهم.

وأوضح جهانبور أن النتائج الأولية لتحليل العينات المرسلة، تشير إلى إصابة شخصين بفيروس "كورونا"، وإصابة عدد آخر بإنفلونزا B.

وأعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأربعاء، عن التأكد من إصابة ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 84 حالة ، وذكرت وزارة الصحة - فى تصريحات نقلتها صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية - إنه تم تشخيص إحدى الحالات الثلاث، وهى لسيدة سنغافورية تبلغ من العمر 57 عامًا، فى البداية على أنها مصابة بحمى الضنك عند زيارتها لقسم الطوارئ بمستشفى نج تنج فونج العام فى سنغافورة فى 13 فبراير الجاري، بينما كشفت الاختبارات اللاحقة أنها مصابة بفيروس كورونا، وتم نقلها على الفور إلى غرفة معزولة، مؤكدة أنه تم نقل كل المرضى الذين تواجدوا فى الغرفة نفسها بالمستشفى إلى غرف معزولة، كما خضعوا لفحوصات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.
 

كورونا

قم

إيران

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة