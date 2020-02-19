وفاة المريضين المصابين بفيروس كورونا فى إيران

وكالات

نقل مراسلنا عن رئيس جامعة مدينة قم للعلوم الطبية تأكيده بأن المريضين المصابين بفيروس كورونا قد توفيا، وأكد المصدر، أن سبب وفاة المريضين كان نتيجة إصابتهما بأمراض رئوية حادة، وقبل ذلك، ذكرت وزارة الصحة الإيرانية أن تحاليل أولية تشير إلى وجود إصابتين بفيروس "كورونا" في مدينة قم الواقعة جنوب غرب العاصمة طهران.

وأفاد كيانوش جهانبور، رئيس دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، بأن هذه النتائج غير نهائية، وأن المزيد من الفحوصات جارية للتأكد من الإصابة، وروى المسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، أنه تم خلال اليومين الماضيين تلقي تقارير بشأن احتمال وجود إصابات في مدينة قم، مشيرا إلى أنه بمجرد تلقي التقارير قامت وزارة الصحة بإرسال فريق التعامل السريع وفريق من إدارة الأمراض السارية، وتم عزل المرضى المحتمل إصابتهم بالفيروس وإجراء الفحوصات لهم.

وأوضح جهانبور أن النتائج الأولية لتحليل العينات المرسلة، تشير إلى إصابة شخصين بفيروس "كورونا"، وإصابة عدد آخر بإنفلونزا B.

وأعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأربعاء، عن التأكد من إصابة ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 84 حالة ، وذكرت وزارة الصحة - فى تصريحات نقلتها صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية - إنه تم تشخيص إحدى الحالات الثلاث، وهى لسيدة سنغافورية تبلغ من العمر 57 عامًا، فى البداية على أنها مصابة بحمى الضنك عند زيارتها لقسم الطوارئ بمستشفى نج تنج فونج العام فى سنغافورة فى 13 فبراير الجاري، بينما كشفت الاختبارات اللاحقة أنها مصابة بفيروس كورونا، وتم نقلها على الفور إلى غرفة معزولة، مؤكدة أنه تم نقل كل المرضى الذين تواجدوا فى الغرفة نفسها بالمستشفى إلى غرف معزولة، كما خضعوا لفحوصات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.