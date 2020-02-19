وزير خارجية الصين يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع "آسيان" لمواجهة كورونا

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أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يى"، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، لمواجهة تفشى الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وقال وانج، خلال اجتماعين منفصلين فى لاوس مع وزيرى خارجية فيتنام وتايلاند، على هامش الاجتماع الخاص لوزراء خارجية آسيان والصين حول فيروس كورونا المقرر غدا /الخميس/ وفقا لوزارة الخارجية الصينية- إنه يتعين على الصين ودول آسيان تدعيم التعاون لمواجهة الفيروس وحماية حياة وصحة شعوب الصين ودول الرابطة.

وأضاف وانج، أن بلاده تقدر الإجراءات المناسبة والمعقولة التى اتخذتها تايلاند وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن الصداقة بين الجانبين سيتم تعميقها بعد الفوز فى المعركة ضد الفيروس.

واعتبر وانج، أن الاجتماع الخاص لرابطة آسيان والصين المقرر غدا حول فيروس كورونا سيكون ناجحا وسيسهم فى تعزيز الصحة العامة الإقليمية.

و أكدت الصين، اليوم الأربعاء، أن تأثير الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد الصينى أمر مؤقت، ولن يغير اتجاهه الإيجابى على المدى الطويل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج - فى تصريح اليوم الأربعاء - إن إجراءات الوقاية من الفيروس ومكافحته التى اعتمدتها الصين تحقق الآن نتائج جيدة، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم استئناف العمل فى مختلف الشركات والمؤسسات، وتسعى إلى حل المشاكل التى تعانى منها المؤسسات ذات التمويل الأجنبى فى الاستثمار والإنتاج والتشغيل لتقليل آثار الفيروس.

وأعرب عن ثقة بلاده فى تحقيق أهدافها ومهامها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن التحدى الذى يواجه الاقتصاد الصينى هو نفسه الذى يواجهه الاقتصاد العالمي.

ودعا شوانج المجتمع الدولى إلى الوحدة والعمل معا للتغلب على الفيروس، واستعادة التبادلات الطبيعية والتعاون بين الدول فى أقرب وقت ممكن، وتقديم دعم قوى لتنمية الأنشطة الاقتصادية والتجارية الدولية والنمو المستقر للاقتصاد العالمي.