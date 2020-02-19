سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية الصين يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع "آسيان" لمواجهة كورونا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:39 م
وزير خارجية الصين يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع "آسيان" لمواجهة كورونا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى وانج يى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يى"، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، لمواجهة تفشى الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وقال وانج، خلال اجتماعين منفصلين فى لاوس مع وزيرى خارجية فيتنام وتايلاند، على هامش الاجتماع الخاص لوزراء خارجية آسيان والصين حول فيروس كورونا المقرر غدا /الخميس/ وفقا لوزارة الخارجية الصينية- إنه يتعين على الصين ودول آسيان تدعيم التعاون لمواجهة الفيروس وحماية حياة وصحة شعوب الصين ودول الرابطة.
 
وأضاف وانج، أن بلاده تقدر الإجراءات المناسبة والمعقولة التى اتخذتها تايلاند وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن الصداقة بين الجانبين سيتم تعميقها بعد الفوز فى المعركة ضد الفيروس.
 
واعتبر وانج، أن الاجتماع الخاص لرابطة آسيان والصين المقرر غدا حول فيروس كورونا سيكون ناجحا وسيسهم فى تعزيز الصحة العامة الإقليمية.
 
و أكدت الصين، اليوم الأربعاء، أن تأثير الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد الصينى أمر مؤقت، ولن يغير اتجاهه الإيجابى على المدى الطويل.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج - فى تصريح اليوم الأربعاء - إن إجراءات الوقاية من الفيروس ومكافحته التى اعتمدتها الصين تحقق الآن نتائج جيدة، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم استئناف العمل فى مختلف الشركات والمؤسسات، وتسعى إلى حل المشاكل التى تعانى منها المؤسسات ذات التمويل الأجنبى فى الاستثمار والإنتاج والتشغيل لتقليل آثار الفيروس.
 
وأعرب عن ثقة بلاده فى تحقيق أهدافها ومهامها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن التحدى الذى يواجه الاقتصاد الصينى هو نفسه الذى يواجهه الاقتصاد العالمي.
 
ودعا شوانج المجتمع الدولى إلى الوحدة والعمل معا للتغلب على الفيروس، واستعادة التبادلات الطبيعية والتعاون بين الدول فى أقرب وقت ممكن، وتقديم دعم قوى لتنمية الأنشطة الاقتصادية والتجارية الدولية والنمو المستقر للاقتصاد العالمي.
 

الصين

الخارجيه الصينيه

وزير الخارجيه الصينيه

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الخارجية الصينية: تأثير كورونا على الاقتصاد مؤقت ولن يغير اتجاهه الإيجابى

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:20 م

نائب وزير الخارجية الصيني: شفاء 8 آلاف مصاب بفيروس كورونا

السبت، 15 فبراير 2020 12:21 م

نائب وزير الخارجية الصينى : بلادنا واثقة من التغلب على كورونا قريبا

السبت، 15 فبراير 2020 11:25 ص

الخارجية الصينية تعلن إصابة 27 أجنبيا فى الصين بفيروس كورونا ووفاة 2 منهم

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:35 م

الخارجية الصينية تدعو الولايات المتحدة إلى وقف تسييس قضية فيروس "كورونا"

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:07 م

الخارجية الصينية: 21 دولة بينها مصر قدمت إمدادات طبية لبكين لمكافحة كورونا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:40 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات ..بالأرقام

رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات ..بالأرقام

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة