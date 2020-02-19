وزير إسكان غينيا الاستوائية: مصر أنجزت كثيرا فى تحسين سلامة الطرق بأفريقيا

رسالة ستوكهولم – نورهان مجدي

قال وزير الأشغال العامة والإسكان وتخطيط المدن فى غينيا الاستوائية "نسوى ميدجا" أن هناك دولا قامت بتعزيز السلامة على الطرق فى أفريقيا على مدار العشرين عامًا الماضيين، من بينها مصر، والتى قامت بدور جيد لتحسين حالة طرقها.

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع، أمس الثلاثاء، أن الدول فى أفريقيا تختلف ظروف الطرق بها، وأنها تواجه مشكلة تكمن فى زيادة عدد المركبات، الأمر الذى تحاول غينيا الاستوائية التعامل معه بتقليل عدد المركبات للحصول على طرق آمنة.

وشدد "ميدجا" على أن الحكومات الإفريقية يجب أن تتخذ إجراءات فعّالة فيما يتعلق بالسلامة على الطرق، والتى أصبحت قضية هامة لا غنى عنها.

وفى معرض حديثه عن العلاقات بين مصر وغينيا الاستوائية، قال "ميدجا"، إن كلا البلدين لديهم علاقات قوية وتاريخية تمتد إلى حوالى ٤٠ عامًا، حيث تعمل العديد من الشركات المصرية فى غينيا الاستوائية، ويأتي على رأس الشركات المصرية، المقاولون العرب التى تساهم فى بناء البنية التحتية فى غينيا الاستوائية ولديها دور فى بناء الطرق، حيث تأسست شركة المقاولون العرب-غينيا الاستوائية المحدودة فى عام ٢٠٠٣ بشراكة مصرية غينية.

واستطرد الوزير ميدجا، إنه لا يجب على الدول الأفريقية الاعتماد على الدول الكبرى لإصلاح طرقها، مضيفًا أن مصر قامت بعمل جيد فى تحسين السلامة على الطرق.









كانت مصر جزءًا من برنامج عمل الأمم المتحدة الذى استمر عقدًا منذ عام 2011 بهدف طموح لخفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول عام 2020. وشرعت البلاد فى برنامج محلى مكثف شمل: تشديد العقوبة على المخالفين وفقًا لتعديلات قانون المرور الجديد، وبناء شبكة طرق جديدة تربط بين المدن الكبيرة، بالإضافة إلى ترميم الكبارى وإجراء تحليل للسائقين يثبت ما إذا كان يتعاطون المخدرات أم لا.

وأعلن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أن مصر قفزت 89 مركزًا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق، حيث صعدت من المركز الـ 118 فى عام 2014 إلى الـ 29 فى عام 2019.

يجتمع وزراء من حول العالم وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية فى ستوكهولم بالسويد اليوم الأربعاء، لحضور المؤتمر الوزارى العالمى الثالث لمناقشة التقدم المحرز، وخريطة الطريق المستقبلية لتحقيق السلامة على الطرق فى جميع أنحاء العالم.