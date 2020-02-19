وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجى يعقدون اجتماعا حول كورونا.. اليوم

وكالات

يعقد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجى، اليوم، بالرياض، اجتماعًا استثنائيًا حول "فيروس كورونا المستجد"، بهدف الوقوف على جاهزية واستعداد الدول الأعضاء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، تشارك البحرين بوفد برئاسة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة في الاجتماع الذي سينعقد في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وبمشاركة وزراء الصحة في دول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث سيتم عرض دور مجلس الصحة التنسيقي مع وزارات الصحة بدول المجلس، واستعراض الوضع الحالي في كل دولة شاملاً الإجراءات المتبعة في المنافذ والإحصاءات المتعلقة بالمرض وخطط الطوارئ والجاهزية.

كانت اللجنة الوطنية للصحة بالصين،أعلنت اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد، ارتفع إلى 2004 شخصا، والمصابين إلى 74 ألف و185 حالة، مشيرة إلى شفاء ما يقارب 14 ألف و376 شخص بعد معالجتهم، حتى نهاية يوم أمس الثلاثاء 18 فبراير

ووفقا لصحيفة People's Daily, China، قالت اللجنة الصحة فى بيان، "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 74 ألف و185 شخصا، وفى الوقت الحالى لدينا 57 ألف 805 مريض، من بينهم 11 ألف و977 فى حالة صحية حرجة، وتوفى 2004 شخصا بالفيروس، وغادر المستشفيات 14 ألف و376 شخصا بعد شفائهم.