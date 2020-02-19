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وزارة: سلطنة عمان تمنح امتيازا للتنقيب عن الغاز إلى توتال وشركة تايلاندية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:06 ص
وزارة: سلطنة عمان تمنح امتيازا للتنقيب عن الغاز إلى توتال وشركة تايلاندية توتال الفرنسية
رويترز

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ذكرت وزارة النفط والغاز في سلطنة عمان على تويتر اليوم الأربعاء، أنها وقعت اتفاقا لتقاسم الإنتاج مع شركتي توتال الفرنسية وبي.تي.تي.إي.بي التايلاندية للاستكشاف والتنقيب عن الغاز غير المصاحب في منطقة الامتياز رقم 12.

وقالت الوزارة إن "توتال للاستكشاف والإنتاج" هي المشغل للمنطقة البالغة مساحتها 9546 كيلومترا مربعا الواقعة في وسط عمان، وهي تحوز 80 % من حقوق المشاركة في المشروع المشترك بينما تملك بي.تي.تي.إي.بي النسبة الباقية.

وبموجب الاتفاق، ستنفذ الشركتان عمليات مسح سيزمي ودراسات جيولوجية وجيوفيزيائية، وستحفران آبارا استكشافية.

 


وزارة النفط

سلطنة عمان

توتال الفرنسية

شركة تايلاندية

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