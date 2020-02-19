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هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 16 سفينة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:31 م
هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 16 سفينة خلال 24 ساعة اللواء وليد عوض رئيس ميناء دمياط
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال 24 ساعة، حيث استقبل 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر 6 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16سفينة.

وأضافت هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 10540 طن فوسفات و7000 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1018 طن خشب و3401 طن حديد و28652 طن ذرة و192 طن مواسير و1463 طن فول.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 65 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 121 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1258 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 57976 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 94184 طنا.

وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2526 طن قمح، فى حين غادر عدد 943 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 52350 من البضائع العامة منها عدد 96 سيارة نقل محملة بـ 4229 طن قمح.

وكانت هيئة ميناء دمياط أعلنت أن حصاد المشروعات التى أنجزتها خلال 2019 شمل إنشاء محطة متعددة الأغراض بطول 680 مترا وساحة خلفية 70 ألف متر مربع وعمق 17 مترا بتكلفة قدرها 1.365 مليار جنيه مزودة بكافة الخدمات والمرافق وإنشاء مخزن على مساحة 5000 متر وارتفاع 12 مترا.

وتضمن حصادها خلال العام الماضى تطوير وتدعيم أرصفة محطة الحاويات الأولى للوصول إلى عمق 17 مترا، وتطبيق منظومة التراكى الآنى بهدف زيادة معدلات الأداء والوصول إلى زمن انتظار (صفر) فى المخطاف الخارجى، وتفعيل منظومة الفاتورة الموحدة للسفن التى يتم تحصيلها من العملاء مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن بميناء دمياط من خلال نظام إلكترونى تتم خلاله عملية حساب الفواتير للعملاء دون تدخل العنصر البشرى.


ميناء دمياط

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