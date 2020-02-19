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هونج كونج تسجل ثانى حالة وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:58 ص
هونج كونج تسجل ثانى حالة وفاة بفيروس كورونا محاولات للتصدى لفيروس كورونا فى الصين
رويترز

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قالت متحدثة باسم مستشفى الأميرة مارجريت لرويترز، إن هونج كونج سجلت ثانى حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا اليوم الأربعاء لرجل فى السبعين من العمر.

وكان الرجل يعانى من أمراض كامنة وهو واحد من 62 شخصا تأكدت إصابتهم بالفيروس في المدينة التي تحكمها الصين.

كانت حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هونج كونج، إرتفعت إلى 62 حالة، وذلك بعد تسجيل حالة إصابة جديدة ، وذكرت إدارة الصحة فى هونج كونج، حسبما نقلت شبكة (سى إن إن) الأمريكية، الثلاثاء، أن الحالة الجديدة لرجل يبلغ من العمر 58 عاما ظهرت عليه أعراض الحمى والقشعريرة فى الـ11 من فبراير الجارى، مضيفة أنه سافر إلى مدينة "زونجشان" الصينية وماكاو أثناء فترة حضانة المرض ولكن حالته مستقرة حاليا.

وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1868شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 72436 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).


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وفيات كورونا

الصين

فيروس كورونا

كورونا

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