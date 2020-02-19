هطول أمطار غزيرة على مدن القليوبية وإعلان حالة الطوارئ بالمحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

شهد عدد من مدن محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، أمطارا غزيرة على بعض أنحاء المحافظة، مع شدة حركة الرياح، ما دفع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إلى إعلان حالة الطوارئ.

وأعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ بأجهزة المحافظة، ونشر فرق الطوارئ تحسبا لزيادة الأمطار أو غرق الشوارع للتعامل الفوري مع تغييرات الطقس خلال الساعات المقبلة.

وأصدر "الهجان"، تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى وضرورة توخي الحذر، لمواجهة موجه الأمطار التي ستحدث خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال توفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار، إلى جانب التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

ووجه المحافظ، بالتواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الاسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه) بغرف العمليات بالمحافظة وكذا غرفة عمليات شركة الصرف الصحي على مدار 24 ساعة، لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

فيما نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، جميع معداتها وسيارات الشفط بشوارع المدن لرفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار، والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الامطار وتجمعات المياه فور الإبلاغ بسقوط الأمطار حيث يجري الدفع بفرق الطوارئ بالمناطق المتأثرة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل والرياح تنشط على أقصى الغرب تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



































