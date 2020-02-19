هطول أمطار غزيرة تغرق مدينتى بورسعيد وبورفؤاد.. صور

بورسعيد-محمدفرج

تشهد مدينتا بورسعيد وبورفؤاد الآن، هطول أمطار غزيرة تغرق الشوارع والميادين، ما أدى إلى شلل فى حركة المرور وعزوف المواطنين عن النزول للشوارع، نظرا لشدة الأمطار وبرودة الطقس.



أمطار غزيرة تغرق مدينتى بورسعيد وبورفؤاد

ومن جانبهم أعلن رؤساء الأحياء حالة الطوارئ والدفع بسيارات شفط مياه الأمطار من الشوارع حتى يتمكن المشاة من عبور الطريق العام.

كما تتابع غرفة عمليات المحافظة، حالة الطقس غير المستقرة فضلا عن تلقى البلاغات من المواطنين لاحتواء الأزمات وإيجاد الحلول العاجلة لرفع مياه الأمطار من الشوارع.

وفى نفس السياق، أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توجيهاته إلى رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

كما وجه المحافظ برفع الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأجواء الجوية ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياه .

كما وجه بقيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية وذلك لمتابعة الموقف والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة وسرعة تصريف مياه الأمطار أولا بأول وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة .

يذكر أن الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، رفعت حالة الطوارئ بعد توقعات الأرصاد الجوية بظهور موجة طقس سيئ خلال الأيام المقبلة، بظهور شبورة مائية فى الساعات الأولى من صباح كل يوم، وهطول أمطار على الطرق والسواحل تمتد إلى العاصمة، حيث يتم التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية بشكل دورى عن حالة الطقس، سواء بظهور اى شبورة على الطرق السريعة أو هطول أمطار لمنع وقوع الحوادث المرورية، وسط تدعيم كافة المحاور بالخدمات المرورية على مدار اليوم بالكامل لملاحظة حركة السيارات.



أمطار غزيرة تغرق مدينتى بورسعيد وبورفؤاد