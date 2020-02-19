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هطول أمطار غزيرة بمحافظة الغربية وزحام مرورى على الطرق السريعة..صور

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:44 م
هطول أمطار غزيرة بمحافظة الغربية وزحام مرورى على الطرق السريعة..صور هطول أمطار
الغربية – مصطفى عادل

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تعرضت محافظة الغربية منذ قليل، إلى هطول أمطار غزيرة بمدن ومراكز المحافظة مصحوبة بسحب كثيفة، وأغرقت مياه الأمطار شوارع المحافظة، وتجمعت المياه أسفل الكبارى والانفاق بالمحلة وطنطا وكفر الزيات.

وتجمعت مياه الأمطار على الطرق الرئيسية والفرعية بكميات كبيرة، وأدت الأمطار إلى حدوث زحام مروري وتكدس للسيارات على الطرق السريعة والرئيسية بالغربية.

ودفعت إدارة مرور الغربية بالضباط والأفراد على الطرق لتنظيف شذفقاقيع طوارئ، وسحب مياه الأمطار من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية.

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية، قد توقعوا أن يشهد البوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار  متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا والرياح نشطة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على جنوب سيناء والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية ، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة  والرياح نشطة ، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجات.

هطول امطار غزيرة بمحافظة الغربية وزحام مرورى على الطرق السريعة (1)
 
هطول امطار غزيرة بمحافظة الغربية وزحام مرورى على الطرق السريعة (2)
 
هطول امطار غزيرة بمحافظة الغربية وزحام مرورى على الطرق السريعة (3)

 

 


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