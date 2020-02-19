نيابة طوخ تصرح بدفن جثة السائق المتوفى بحادث تصادم باص الحضانة

القليوبية نيفين طه

قرر مصطفى توفيق رئيس نيابة طوخ، التصريح بدفن جثة السائق المتوفى بحادث تصادم بخط 12 ببنها، كما أمر باستعجال تقرير مفتش الصحة عن حالة الأطفال المصابين وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، كما أنه تم تعيين حراسة من قبل رجال الشرطة على السائق المصاب المتسبب بالحادث والمحجوز حاليا بمستشفى بنها الجامعي.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بوجود بلاغ بوفاة سائق وإصابة 11 طفلا، أثناء ذهابهم للحضانة بقرية عرب الرملة قويسنا التابعة لمحافظة القليوبية.

وانتقل الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وتبين أن الأطفال كانوا يستقلون سيارة سوزوكى لنقلهم إلى الحضانة بقرية عرب الرملة قويسنا التابعة لمحافظة الموفية، فاصطدمت بهم سيارة ربع نقل تابعة لمديرية التعليم بطريق خط 12 بنها، وتبين أن جميع الأطفال مقيمين بقرية العبادلة مركز طوخ، وأسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة التى كانت تستقل الأطفال وأصيب 11 طفلا تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على السائق المتسبب فى الحادث وجارى إزالة آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

وقال الدكتور عمرو الدخاخنى مدير مستشفى بنها الجامعى للشؤون العلاجية إن المستشفى تلقت اليوم 11 طفلا مصابا بحادث تصادم بطريق خط 12 ببنها، مضيفا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": أن الأطفال المصابين تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 5 سنوات، وأن إصابتهم تراوحت ما بين كسور وكدمات، بجانب أنه تم نقل طفلتين إلى العناية المركزة بالطوارئ، كما تم التحفظ على جثة السائق المتوفى تحت تصرف النيابة العامة.

والمتوفى هو محمود سامى مرسى 21 سنة سائق سوزوكى سيارة الأطفال من قرية العبادلة والمصابين هم، عادل فهمى عرفة 45 سنة سائق ربع النقل من مدينة بنها اشتباه كسر فى الساقين، ومحمد محمود جلال 4 سنوات من قرية العبادلة (اشتباه كسر فى اليد) وعلياء محمود السيد بكر 5 سنوات (جروح فى الوجه) ومحمد محمود السيد بكر 4 سنوات (جروح سطحية فى الوجه) وليان السيد عبد الجليل 4سنوات (كدمات) وسلمى سعيد حسن 4سنوات (اشتباه مع بعد الارتجاج) وعبد الله حسام بدر 5 سنوات (كدمات) وفيروز عبد الله بدر 3 سنوات (كدمات) وحسين زين على 4سنوات (كدمات) وأحمد محمد 5سنوات (كدمات) ومحمد عبد الرحمن سيد 5سنوات (كدمات).