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نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:28 م
نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب الحمار
قنا – فريق المحافظات

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قررت نيابة الأقصر إخلاء سبيل مزارع بضمان محل إقامته صاحب واقعة اصطحاب حمار خاصا به داخل القطار رقم 748 ركاب القادم من محطة نجع حمادي متجهاً إلى محافظة الأقصر بعد استقلاله من محطة أبنود التابعة لمركز قنا بعد أن اشتراه من سوق السبت بالقرية.

 

وأكد صاحب الحمار خلال أقواله بالنيابة العامة، قمت بشراء الحمار، وعدم قدرتى على نقله بسيارة بسبب مطالبة سائق سيارة نقل مبلغ 1000 جنيه لنقله من قرية أبنود إلى محافظة الأقصر.

 

وكانت قد أصدرت هيئة السكة الحديد، بيانا رسميا بشأن ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اسطحاب أحد الركاب "حمار" بقطار ركاب رقم 748 (نجع حمادى – الأقصر) السبت الموافق 8 فبراير 2020.

 

وقالت الهيئة، فى نص البيان من منطلق سياسة الشفافية التى تنتهجها هيئة سكك حديد مصر للتواصل مع المواطنين، بشأن مرفقهم العريق أنه بالتحقيق فى الأمر تبين ركوب الراكب للقطار ومعه "الحمار" حيث استقل المواطن قطار ركاب رقم 748 من محطة أبنود – وهى عبارة عن رصيف فقط – وبصحبته دابة  "حمار".

 

وأكدت هيئة السكة الحديد، أن المواطن قام بالتشاجر مع كمسارية القطار، وتم إخطار شرطة النقل والمواصلات بالأمر بوقته وعليه تم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 189/2 لسنة 2020 أحوال قسم النقل والمواصلات بالأقصر وقيام كمسارية القطار باتخاذ الإجراءات القانونية، ومازال الراكب محجوز للعرض على النيابة.

 

وفى هذا الجانب تشير الهيئة إلى حرصها على كشف الحقيقة، ومصارحة الرأى العام حفظًا لأمانة الكلمة ودفعًا لضرر الأكاذيب ومن منطلق المصداقية التي لا تألوا الهيئة جهدًا في الحفاظ عليها بين الهيئة ومرتاديها من المواطنين مع مناشدة الركاب الالتزام بتعليمات ولوائح الهيئة أثناء استقلالهم للقطارات التي هي ملك لهم.

 

كان عددا من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تداولوا صورة لـ"حمار" فى قطار ركاب متجه من الأقصر إلى مركز نجع حمادى،  آثارت  هذه الصورة حالة من السخرية.

 

والتقط الركاب صورة الحمار بعدما ربطه صاحبه فى أحد الأعمدة الحديدية داخل عربة القطار، مستنكرين انعدام الرقابة على قطارات الركاب والتغافل عن اصطحاب الحيوانات وسط الركاب دون تطبيق الغرامات المقررة، وأن أى شخص يستطيع نقل ممنوعات من محطات قطارات الركاب.

 

وأثارت الصورة سخرية العديد من المعلقين عليها، خاصة كيف سمح الكمسارى بصعود القطار، فى ظل وجود فرد أمن لم يقم بمنع صاحب الحمار، وشبهها البعض بصورة قطار "المزرعة السعيدة"، مما آثارت السخرية رواد التواصل الإجتماعى ، وقال محمود خالد: أين مسئولو القطارات من تلك الواقعة والكمسارية وكيف تم السماح لصاحب الحمار بالدخول به إلى محطة القطار والركوب به إلى العربة.


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