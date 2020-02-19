سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ننشر السيرة الذاتية للدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية الجديد

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:33 م
ننشر السيرة الذاتية للدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية الجديد الدكتور أحمد حسين شحاتة السبكي
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد حسين شحاتة السبكى، بالعمل كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.

 

 وينشر "اليوم السابع" السيرة الذاتية للدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية الجديد فى السطور التالية:

- عمل مساعدا لوزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة

- عمل مديرا لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد

- حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة – جامعة المنوفية

- حاصل على ماجيستير الأشعة التشخيصية – جامعة المنوفية

- حاصل على ماجيستير إدارة الأعمال الحكومية من الجامعة الفرنسية بالقاهرة

- حاصل على الدكتوراه فى الأشعة التشخيصية – جامعة المنوفية

- حاصل على ماجيستير السياسات العامة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة

- حاصل على الزمالة المصرية لإدارة المنشآت الصحية

- خريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة

- خريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى المتقدم لتأهيل الكوادر الشبابية

- أشرف على الإدارة المركزية للتفتيش والمتابعة التابعة لقطاع مكتب وزير الصحة 

- عضو الهيئة العامة الاعتماد والرقابة الصحية بقرار من رئاسة الوزراء

- أسس فى وزارة الصحة وحدات : وحدة الرقابة الداخلية, وحدة الميكنة والتحول الرقمي- وحدة الدعم التشريعى – وحدة متابعة المخزون الاستراتيجى للأدوية والأمصال واللقاحات, وحدة متابعة الخطط الاستراتيجية والسياسات ومنابعة مؤشرات 2030.

 


الصحة

السكان

الرعاية الصحية

أحمد السبكي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يكلف الدكتور أحمد السبكى رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:03 م

أحمد السبكى عن تعاونه مع حمو بيكا: مفيش شغل بيننا وأتصور معايا للذكرى

الخميس، 30 يناير 2020 01:39 م

مدير مشروع التأمين الصحى الشامل لـ"اليوم السابع": حل 98% من شكاوى المنتفعين بالمنظومة وبلوغ نسبة الرضا عن النظام 89%.. أحمد السبكى: استقبلنا 4306 استفسارات وشكاوى منذ بدء التشغيل.. ومبادرتان لتسجيل المواطنين

الخميس، 30 يناير 2020 08:13 ص

"الصحة" تؤكد إجراء 13 ألفا و600 عملية بينها 537 جراحة نادرة بمنظومة التأمين الصحى فى بورسعيد.. هالة زايد: فرق مهارية لإجراء التدخلات الطبية للمنتفعين.. أحمد السبكى: قوافل طبية وعلاجية متنقلة لساكنى الصحراء

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة