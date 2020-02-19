نقل ولى عهد الدنمارك إلى المستشفى بعد إصابته فى رحلة تزلج مع أسرته

كتبت مريم بدر الدين

تعرض ولي عهد الدنمارك الأمير فريدريك، 51 عامًا، لإصابة بكتفه الأيسر خلال عطلة برفقة أسرته في سويسرا، نُقل على إثرها إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية، وذلك خلال تزلجه مع أسرته على الجليد.

وكان يقضى ولى عهد الدنمارك عطلته برفقة زوجته الأميرة "ماري" (48 عامًا) وأطفالهما الـ4، حيث أمضوا عطلتهم في منتجع " فيربير"، الذي يُعرف بأنه واحد من أفضل منتجعات التزلج على الجليد، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت "لين باليبي" مديرة الاتصالات بالقصر الملكي الدنماركي إنه سرعان ما نُقل ولي العهد إلى مستشفى "ريجهوشبيتالو" في كوبنهاجن، عقب إصابته أثناء التزلج على الجليد، وخضع أمس الثلاثاء إلى عملية جراحية إثر إصابته.

وأوضح القصر الملكي الدنماركي أن العملية كانت ناجحة ولن تعرقل جدول أعمال ومهام الأمير فريدريك الرسمية.

يجدر بالذكر أن لفريدريك وماري شاليه فاخر في "فيربير"، ابتاعاه منذ أكثر من عقد، ويقضيان فيه الكثير من الوقت ليكونا قريبين من أطفالهما الذين يمضون 3 أشهر في مدرسة داخلية في سويسرا.

وكان كشف الأمير فريدريك والأميرة ماري زوجته، أنهما أرسلا أطفالهما الأربعة إلى مدرسة داخلية في سويسرا، جاء ذلك أثناء زيارته الرسمية لفرنسا والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام لدعم نمو ووضع الشركات الدنماركية في السوق الفرنسية وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأعلنت وسائل الإعلام الدنماركية في البداية، أن الأمير كريستيان، 13 عامًا، والأميرة إيزابيلا 12 عامًا، والأمير فنسنت، ثماني سنوات، والأميرة جوزفين، البالغة من العمر ثمانية أعوام أيضًا، بدأوا في المدرسة الدولية في يناير 2020.

ومن المحتمل أن يكون قرار تعليم أبنائهم في الخارج نتيجة لقيام والدهم الأمير فريدريك، 51 عامًا، وشقيقه الأمير يواكيم بقضاء بضع سنوات من دراستهم بالخارج.