نائب الرئيس اليمنى: نثمن دور مصر بقيادة السيسى الداعم للشرعية

وثمن "الأحمر"، خلال لقائه اليوم مع السفير المصرى لدى المملكة العربية السعودية أحمد فاروق، مساندة الشعب المصرى لإخوانهم فى اليمن ودعم القيادة المصرية بقيادة المشير عبدالفتاح السيسي لليمن وحفاوتها واستقبالها لليمنيين في ظل هذه الأوضاع الحرجة التي تعيشها اليمن ودور مصر الداعم للشرعية ضمن دول التحالف، والذي يأتي امتداداً لموقفها وإسهامها في إنجاح ثورة 26 سبتمبر الخالدة، كما ثمن مساندة الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومواقفها الأخوية الصادقة تجاه اليمن واليمنيين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية .

وأكد أن أواصر المحبة والتعاون بين البلدين ستظل بقوتها وستظل محفورة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني وقيادته.

وتطرق نائب الرئيس في اللقاء إلى المستجدات باليمن، وما يحققه أبطال الجيش من انتصارات فى سبيل استعادة الدولة اليمنية ودحر المشروع الانقلابى الإيرانى.

وأشار نائب الرئيس إلى التصعيد المستمر للميليشيات الانقلابية واستهدافها للمدنيين والمساجد والأحياء السكنية وعرقلة الانقلابيين لكل فرص السلام واستثمارهم للحرب التي افتعلوها، مؤكداً عزم الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي وبدعم الأشقاء فى التحالف على المضى قدماً لهزيمة المشروع الإيرانى الذى يستهدف أمن اليمن والمنطقة وأمن المياه الإقليمية والممرات المائية.

من جانبه أكد السفير المصرى موقف مصر الداعم للشرعية ولأمن واستقرار اليمن، منوهاً إلى العلاقات الأخوية المتينة بين بلدينا الشقيقين وتطلع الجميع لتعزيز التعاون.