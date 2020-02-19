نائبة رئيس جامعة بنها فى أول تصريح لها: أرغب فى التعاون الدولى

القليوبية إبراهيم سالم

قالت الدكتورة راندا محمد أحمد مصطفى نائبا رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنها تستهدف تنمية موارد جامعة بنها خلال الفترة المقبلة، من خلال استحداث آليات جديدة خارج الصندوق لتنمية الموارد، إلى جانب فتح الجامعة على الجامعات الخارجية، موضحة "حلمي أفتح الجامعة على الجامعات العربية تآخ وتعاون وكذلك الجامعات الأجنبية".

وأضافت "مصطفى" لـ "اليوم السابع"، إن الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة لديه رؤية صائبة، وأنها تفتخر أنها ضمن هذه الرؤية، حيث أنه يستطيع من خلال هذه الرؤية وضع كل شخص في مكانه حسب إمكانيه ونقاط قوته، موضحة أنها ضمن أحلامها تعميم مبادرة "جو جرين" التي تم تدشينها بكلية الطب جامعة بنها تحت إشرافها، على كليات الجامعة، وتكوين رابطة لأعضائها بين كل كليات الجامعة.

وكان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، قرار تعيين الدكتورة راندا محمد أحمد مصطفى نائبا لرئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويستعرض "اليوم السابع" السيرة الذاتية للدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة، والتي جاءت على النحو التالى، هى أستاذ الفسيولوجيا الإكلينيكية ووكيل كليه طب بنها لشئون البيئة وخدمة المجتمع بكليه الطب، ومسستشار العلاقات الدولية لجامعة رأس الخيمة للعلوم الطبية والصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحصلت علي شهادة بكالوريوس الطب والجراحة من كليه طب جامعة بنها فى عام 1985، وشهادة الماجيستير فى علم وظائف الأعضاء في عام 1989، ودرجه الدكتوراة في الفسيولوجيا الإكلينيكية في عام 1992 من نفس الجامعة، ثم تلقت تدريب ما بعد الدكتوراة في جامعة أوهاويو بالولايات الأمريكية في زراعة خلايا الشبكة العصبية للجهاز الهضمى.

كما عملت الدكتور راندا، كاستاذ باحث في قسم الجراحة فى جامعة بيتسبيرج بولايه بنسلفانيا بالولايات المتحدة، في وحدة أبحاث زرع الكبد لمدة عام في 2001، وحصلت علي درجة الأستاذيه بجمهوريه مصر العربية فى عام 2004، ثم دعيت لتأسيس أول كليه طب بجامعة الشارقة بالإمارات المتحدة تتبع الطرق الحديثة في التعليم الطبى، واستمرت كرئيسة للأقسام الأكاديمية لمدة عشر سنوات.

كما عملت كمنسقة لإتفاقية التعاون بين جامعة الشارقه وكليه طب القوات المسلحة بكليه مصر العربية، وعادت بعد ذلك لتكمل المسيرة فى مجال التعليم الطبى وتعمل كمنسق أكاديمى للعلوم الأكاديمية والإكلينيكية بكليه طب القوات المسلحة، كما تعد حاليا درجة الزماله الإقليمية بين جامعة بنسلفانيا وجامعة عين شمس فى التعليم الطبى.

وعملت الدكتورة راندا مصطفى رئيسا لقسم الفسيولوجيا بكليه طب بنها، من سبتمبر 2018 إلي أن عينت وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمه المجتمع في مايو 2019، ولها خبرة في مجال تبسيط العلوم الطبية للأطفال إذ صدرت لها سلاسل علميه في تبسيط العلوم بالقاهرة ومختلف العواصم العربية، وشاركت في الكثير من البرامج التليفزيونية والإذاعية والحملات التثقيفية والتوعوية بالإمارات المتحدة لرفع الوعي الصحي المجتمعي بالعديد من الممارسات الصحية الخاطئة وأيضا لمكافحة التدخين.

وحصلت علي جائزة التميز في الخدمة المجتمعية من جامعة الشارقه، وتسلمتها من الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقه في عام2012، وفي مجال البحث العلمي لها أكثر من 100 بحث علمي في مجال الفسيولوجيا الالكلينيكيه وفي مجال التعليم الطبي منشورة في مجلات عالمية، وحصلت علي جائزة التميز في البحث العلمي من جامعة الشارقة بدولة الإمارات في عام 2010.