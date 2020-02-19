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موجة أمطار غزيرة تضرب الشرقية ..صور

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:39 م
موجة أمطار غزيرة تضرب الشرقية ..صور أمطار بالشرقية
الشرقية – فتحية الديب

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تعرضت محافظة الشرقية، منذ قليل، لموجة من الأمطار الغزيرة على أنحاء متفرقة بقرى ومراكز المحافظة، صاحبها نشاط ملحوظ فى حركة الرياح وانخفاض درجات الحرارة، وخاصة بمراكز شمال الشرقية ومدينة العاشر من رمضان.

وأصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس والتواجد باماكن تجمعات المياه، والعمل على سرعة شفطها من الشوارع أولًا بأول، وذلك بالتنسيق مع  شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق، على أن يتم الدفع بسيارات الكسح وشفط المياه ومعدات الصرف اللازمة لإزالة المياه بالشوارع.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت في بيان لها، من توقعات بتقلبات جوية حيث تنشط الرياح وتظهر سحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس مستقر خلال ال 48 ساعة المقبلة ويسمح للمواطنين بالاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع، مع وجود فرص أمطار خفيفة على شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، لافتا إلى أن الشبورة تعاود الظهور مرة بداية من غد الخميس.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم الأربعاء، مناشدا المواطنين بعدم تخفيف الملابس خاصة وأن الأجواء لازالت شديدة البرودة ليلا.

الأربعاء آخر أيام فترة عدم الاستقرار

ويشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار  متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا والرياح نشطة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على جنوب سيناء والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة  والرياح نشطة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجات.

 

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