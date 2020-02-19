سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

موانئ البحر الأحمر تستقبل 546 ألف طن بضائع خلال شهر

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:50 ص
موانئ البحر الأحمر تستقبل 546 ألف طن بضائع خلال شهر ميناء البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المركز الإعلامي لموانى البحر الأحمر تحقيق تداول 546 ألف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر يناير الماضى حيث سجلت الواردات 290 ألف طن بينما سجلت الصادرات 256 الف طن بضائع حيث شهد ميناء سفاجا تداول 415 الف طن بضائع بنسبة زيادة 4% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 245 الف طن و صادر 170 الف طن .

بينما شهد ميناء نويبع تداول 33 الف طن بكمية وارد 10 ألف طن و صادر 23 الف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 30 الف طن بضائع بكمية وارد 10 الاف طن وصادر 20 الف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 25 الف طن بروبلين بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 43 الف طن فوسفات.

على جانب أخر، تشهد موانى البحر الأحمر اليوم تداول 535 شاحنة و56 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 100 شاحنة و1 سيارة بينما تغادر العبارة امانة وعلى متنها 19 شاحنة و15 سيارة .

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة وادى العريش وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى وثلاث سفن اخرى وهى امانة، الحرية2، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 112 شاحنة و21 سيارة وغادرت السفينة Cerma وعلى متنها 36 الف طن فوسفات متجهة الى اندونيسيا والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 102 شاحنة و4 سيارة.

كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 22 شاحنة و1 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهم 6 شاحنة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 39 شاحنة بينما تغادر ميناء الغردقة العبارة كوين نفرتيتى وعلى متنها 14 سيارة .

 


البحرالاحمر

موانئ البحر الأحمر

حركة الصادرات بموانئ البحر الأحمر

سفاجا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

التعليم تعلن اشتراك طلاب أولى ثانوى فى بنك المعرفة.. وتؤكد: تدريب الطلاب من قبل المعلمين للدخول على المحتوى الرقمى.. ومصادر: المحتوى الإلكترونى يعزز القدرات على فهم التقييم الجديد وأسئلة الامتحانات

التعليم تعلن اشتراك طلاب أولى ثانوى فى بنك المعرفة.. وتؤكد: تدريب الطلاب من قبل المعلمين للدخول على المحتوى الرقمى.. ومصادر: المحتوى الإلكترونى يعزز القدرات على فهم التقييم الجديد وأسئلة الامتحانات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة